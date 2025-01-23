Швидкий тест з ПДР — чи дозволений водієві легковика поворот ліворуч

Можна повернути? Малюнок: "ПДР України, автомобілі, дороги".

Задача з теми про розмітку та про рух у житловій та пішохідній зоні. Чи дозволяється водієві червоного автомобіля повернути ліворуч в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонувала спільнота "ПДР України, автомобілі, дороги".

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Варіанти відповіді

Дозволяється. Дозволяється за умови надання пріоритету вантажному автомобілю. Забороняється.

Розбір задачі

На ділянці дороги водій червоного автомобіля має намір повернути ліворуч. При виїзді на дорогу нанесено розмітку 1.16.1. Це напрямний острівець, який розділяє транспортні потоки протилежних напрямків. Такі острівки слід проїжджати з правого боку, але поворот ліворуч в зображеній ситуації не заборонений.

При виїзді встановлений дорожній знак 5.35 "Кінець житлової зони". Це означає, що водій червоного автомобіля залишає цю зону.

Читаємо пункт 26.4 ПДР:

"Під час виїзду з житлової та пішохідної зони водії повинні дати дорогу іншим учасникам дорожнього руху".

Отже, водій червоного автомобіля перед тим як повернути ліворуч має поступитися дорогою вантажівці.

Правильна відповідь №2

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