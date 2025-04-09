Тест ПДР — в якому напрямку дозволений рух на перехресті

Куди можна? Малюнок: Exist.ua

Задача на знання дорожніх знаків та з теми про початок руху та зміну його напрямку. В якому напрямку може проїхати водій червоного авто без порушення правил?

Завдання запропонував канал Exist.ua

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Варіанти відповіді

А та Б. Б. Б та В. В усіх напрямках.

Розбір задачі

На перехресті водієві червоного автомобіля пропонується три напрямки для подальшого руху: праворуч (А), прямо (Б) та ліворуч (В).

На ділянці встановлений дорожній знак 4.4 "Рух прямо або праворуч", який дозволяє проїзд лише у вказаних напрямках. Тобто знак забороняє поворот ліворуч, й дозволяє проїзд прямо та праворуч.

Але не все так просто.

Читаємо пункт 10.4 ПДР:

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку".

Позаяк водій червоного автомобіля перебуває на лівій смузі, то повернути праворуч він не може.

Правильна відповідь №2

Раніше ми пропонували цікаві задачі на перевірку знань з правил дорожнього руху: