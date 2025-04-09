Тест ПДР — в якому напрямку дозволений рух на перехресті

Тест ПДР на перехресті — в якому напрямку дозволений рух
Задача на знання дорожніх знаків та з теми про початок руху та зміну його напрямку. В якому напрямку може проїхати водій червоного авто без порушення правил?
Завдання запропонував канал Exist.ua
Варіанти відповіді
- А та Б.
- Б.
- Б та В.
- В усіх напрямках.
Розбір задачі
На перехресті водієві червоного автомобіля пропонується три напрямки для подальшого руху: праворуч (А), прямо (Б) та ліворуч (В).
На ділянці встановлений дорожній знак 4.4 "Рух прямо або праворуч", який дозволяє проїзд лише у вказаних напрямках. Тобто знак забороняє поворот ліворуч, й дозволяє проїзд прямо та праворуч.
Але не все так просто.
Читаємо пункт 10.4 ПДР:
"Перед поворотом праворуч та ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку".
Позаяк водій червоного автомобіля перебуває на лівій смузі, то повернути праворуч він не може.
Правильна відповідь №2
Раніше ми пропонували цікаві задачі на перевірку знань з правил дорожнього руху:
- Тест з ПДР про напрямні острівці: чи дозволений поворот ліворуч?
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