Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Тест ПДР на перехресті — в якому напрямку дозволений рух arrow

Тест ПДР на перехресті — в якому напрямку дозволений рух

9 квітня 2025 20:40
Валентин Бандура - Редактор
Тест ПДР — в якому напрямку дозволений рух на перехресті
Куди можна? Малюнок: Exist.ua
Валентин Бандура - Редактор

Задача на знання дорожніх знаків та з теми про початок руху та зміну його напрямку. В якому напрямку може проїхати водій червоного авто без порушення правил?

Завдання запропонував канал Exist.ua

Реклама
Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. А та Б.
  2. Б.
  3. Б та В.
  4. В усіх напрямках.

Розбір задачі

Тест з ПДР: в якому напрямку правила дозволяють рух автомобіля?

На перехресті водієві червоного автомобіля пропонується три напрямки для подальшого руху: праворуч (А), прямо (Б) та ліворуч (В).

На ділянці встановлений дорожній знак 4.4 "Рух прямо або праворуч", який дозволяє проїзд лише у вказаних напрямках. Тобто знак забороняє поворот ліворуч, й дозволяє проїзд прямо та праворуч.

Але не все так просто.

Читаємо пункт 10.4 ПДР:

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку".

Позаяк водій червоного автомобіля перебуває на лівій смузі, то повернути праворуч він не може.

Правильна відповідь №2

Раніше ми пропонували цікаві задачі на перевірку знань з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама