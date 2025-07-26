Швидкий тест ПДР: хто з водіїв має поступитися

Хто перший? Малюнок: auto-swiat.pl

Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. Хто з водіїв має дати дорогу в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував Auto Swiat.

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Варіанти відповіді

Водій білого автомобіля. Водій червоного автомобіля. Мають розʼїхатися за домовленість.

Розбір задачі

На ділянці трисмугової дороги водії червоного та білого автомобілів мають намір одночасно перестроїтися у середню смугу.

Читаємо пункт 10.3 ПДР:

"За одночасного перестроювання транспортних засобів, що рухаються в одному напрямку, водій, який знаходиться ліворуч, повинен дати дорогу транспортному засобу, що знаходиться праворуч".

Ліворуч знаходиться білий автомобіль.

Правильна відповідь

№1

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