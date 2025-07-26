Швидкий тест ПДР: хто з водіїв має поступитися

Експрес-тест ПДР — хто кому має поступитися
Ua ru
Дата публікації: 26 липня 2025 11:25
Хто перший? Малюнок: auto-swiat.pl
Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. Хто з водіїв має дати дорогу в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував Auto Swiat.
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Варіанти відповіді
- Водій білого автомобіля.
- Водій червоного автомобіля.
- Мають розʼїхатися за домовленість.
Розбір задачі
На ділянці трисмугової дороги водії червоного та білого автомобілів мають намір одночасно перестроїтися у середню смугу.
Читаємо пункт 10.3 ПДР:
"За одночасного перестроювання транспортних засобів, що рухаються в одному напрямку, водій, який знаходиться ліворуч, повинен дати дорогу транспортному засобу, що знаходиться праворуч".
Ліворуч знаходиться білий автомобіль.
Правильна відповідь
№1
Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:
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