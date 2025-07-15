Тест з ПДР: хто порушує правила паркування

Тест ПДР про паркування — хто неправильно поставив авто
Задача з теми про зупинку та стоянку. Хто з водіїв неправильно поставив свій автомобіль у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Водій синього автомобіля.
- Водій зеленого автомобіля.
- Обидва водії порушують правила.
- Обидва водії не порушують правила.
Розбір задачі
На ділянці дороги два автомобілі поставлено під кутом до краю проїзної частини біля тротуару.
Дорога має по дві смуги для руху в одному напрямку, отже, машини не заважають проїзду інших транспортних засобів, адже ще одна смуга залишається вільною.
Водій зеленого автомобіля поставив машину під кутом задньою частиною, а водій синього — під кутом передньою частиною.
Читаємо пункт 15.5 ПДР:
"Ставити транспортні засоби під кутом до краю проїзної частини дозволяється в місцях, де це не буде перешкоджати руху інших транспортних засобів. Біля тротуарів або інших місць із пішохідним рухом ставити транспортні засоби під кутом дозволяється лише передньою частиною, а на підйомах — тільки задньою частиною".
Підйому в зображеній ситуації немає, тому порушник — водій зеленого авто.
Правильна відповідь
№2
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