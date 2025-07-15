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Головна Авто Тест ПДР про паркування — хто неправильно поставив авто

Тест ПДР про паркування — хто неправильно поставив авто

Ua ru
Дата публікації: 15 липня 2025 07:35
Тест з ПДР: хто порушує правила паркування
Хто порушник? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про зупинку та стоянку. Хто з водіїв неправильно поставив свій автомобіль у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Водій синього автомобіля.
  2. Водій зеленого автомобіля.
  3. Обидва водії порушують правила.
  4. Обидва водії не порушують правила.

Розбір задачі

Тест з ПДР: хто порушив правила стоянки?

На ділянці дороги два автомобілі поставлено під кутом до краю проїзної частини біля тротуару.

Дорога має по дві смуги для руху в одному напрямку, отже, машини не заважають проїзду інших транспортних засобів, адже ще одна смуга залишається вільною.

Водій зеленого автомобіля поставив машину під кутом задньою частиною, а водій синього — під кутом передньою частиною.

Читаємо пункт 15.5 ПДР:

"Ставити транспортні засоби під кутом до краю проїзної частини дозволяється в місцях, де це не буде перешкоджати руху інших транспортних засобів. Біля тротуарів або інших місць із пішохідним рухом ставити транспортні засоби під кутом дозволяється лише передньою частиною, а на підйомах — тільки задньою частиною".

Підйому в зображеній ситуації немає, тому порушник — водій зеленого авто.

Правильна відповідь 

№2

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авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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