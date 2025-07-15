Тест з ПДР: хто порушує правила паркування

Хто порушник? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про зупинку та стоянку. Хто з водіїв неправильно поставив свій автомобіль у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Водій синього автомобіля. Водій зеленого автомобіля. Обидва водії порушують правила. Обидва водії не порушують правила.

Розбір задачі

На ділянці дороги два автомобілі поставлено під кутом до краю проїзної частини біля тротуару.

Дорога має по дві смуги для руху в одному напрямку, отже, машини не заважають проїзду інших транспортних засобів, адже ще одна смуга залишається вільною.

Водій зеленого автомобіля поставив машину під кутом задньою частиною, а водій синього — під кутом передньою частиною.

Читаємо пункт 15.5 ПДР:

"Ставити транспортні засоби під кутом до краю проїзної частини дозволяється в місцях, де це не буде перешкоджати руху інших транспортних засобів. Біля тротуарів або інших місць із пішохідним рухом ставити транспортні засоби під кутом дозволяється лише передньою частиною, а на підйомах — тільки задньою частиною".

Підйому в зображеній ситуації немає, тому порушник — водій зеленого авто.

Правильна відповідь

№2

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