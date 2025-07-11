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Головна Авто Складний тест ПДР про розворот — хто порушує правила

Складний тест ПДР про розворот — хто порушує правила

Ua ru
Дата публікації: 11 липня 2025 19:45
Каверзний тест ПДР: хто порушує правила на розвороті
Хто порушник? Малюнок: "ПДР України, автомобілі, дороги"

Задача на знання дорожніх знаків та з теми про початок руху та зміну його напрямку. Хто з водіїв авто порушує правила, виконуючи розворот у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонувала спільнота "ПДР України, автомобілі, дороги".

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Варіанти відповіді

  1. Водій зеленого автомобіля.
  2. Водій синього автомобіля.
  3. Водій червоного автомобіля.
  4. Водії червоного та синього автомобілів.
  5. Водії червоного та зеленого автомобілів.
  6. Водії синього та зеленого автомобілів.
  7. Усі, крім водія синього автомобіля.
  8. Усі, крім водія червоного автомобіля.
  9. Усі, крім водія зеленого автомобіля.
  10. Жоден з водіїв не порушує правила.
  11. Усі водії порушують правила.

Розбір задачі

Тест з ПДР: хто порушує правила при виконанні розвороту?

Водії трьох автомобілів на різних ділянках дороги мають намір розвернутися. Розворот вважається одним з найнебезпечніших маневрів, тому на його виконання існує низка обмежень, Але згідно з пунктом 10.7 ПДР, у зображеній ситуації заборон на розворот немає.

Але на дорозі перед водієм зеленого автомобіля встановлено знак 5.6 "Кінець дороги з одностороннім рухом". Тобто якщо водій зеленої машини розвернеться, то буде рухатися проти потоку, а це суворо заборонено.

Водій червоного автомобіля потрапляє під дію наказового знаку 4.1. "Рух прямо" тому має право їхати лише прямо.

Водій синьої машини має право на маневр, адже знак 4.1 діє від початку ділянки дороги, де його встановлено, до найближчого перехрестя. А синя машина розвертається саме на перехресті.

Правильна відповідь

№7

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

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Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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