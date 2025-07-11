Каверзный тест ПДД: кто нарушает правила на развороте

Кто нарушитель? Рисунок: "ПДД Украины, автомобили, дороги"

Задача на знание дорожных знаков и по теме о начале движения и изменение его направления. Кто из водителей авто нарушает правила, выполняя разворот в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложило сообщество "ПДД Украины, автомобили, дороги".

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Варианты ответа

Водитель зеленого автомобиля. Водитель синего автомобиля. Водитель красного автомобиля. Водители красного и синего автомобилей. Водители красного и зеленого автомобилей. Водители синего и зеленого автомобилей. Все, кроме водителя синего автомобиля. Все, кроме водителя красного автомобиля. Все, кроме водителя зеленого автомобиля. Ни один из водителей не нарушает правила. Все водители нарушают правила.

Разбор задачи

Водители трех автомобилей на разных участках дороги намерены развернуться. Разворот считается одним из самых опасных маневров, поэтому на его выполнение существует ряд ограничений, Но согласно пункту 10.7 ПДД, в изображенной ситуации запретов на разворот нет.

Но на дороге перед водителем зеленого автомобиля установлен знак 5.6 "Конец дороги с односторонним движением". То есть если водитель зеленой машины развернется, то будет двигаться против потока, а это строго запрещено.

Водитель красного автомобиля попадает под действие предписывающего знака 4.1. "Движение прямо" поэтому имеет право ехать только прямо.

Водитель синей машины имеет право на маневр, ведь знак 4.1 действует от начала участка дороги, где он установлен, до ближайшего перекрестка. А синяя машина разворачивается именно на перекрестке.

Правильный ответ

№7

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