Тест по ПДД: кто нарушает правила парковки

Тест ПДД о парковке — кто неправильно поставил авто
Задача по теме об остановке и стоянке. Кто из водителей неправильно поставил свой автомобиль в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Водитель синего автомобиля.
- Водитель зеленого автомобиля.
- Оба водителя нарушают правила.
- Оба водителя не нарушают правила.
Разбор задачи
На участке дороги два автомобиля поставлены под углом к краю проезжей части возле тротуара.
Дорога имеет по две полосы для движения в одном направлении, следовательно, машины не мешают проезду других транспортных средств, ведь еще одна полоса остается свободной.
Водитель зеленого автомобиля поставил машину под углом задней частью, а водитель синего — под углом передней частью.
Читаем пункт 15.5 ПДД:
"Ставить транспортные средства под углом к краю проезжей части разрешается в местах, где это не будет препятствовать движению других транспортных средств. Возле тротуаров или других мест с пешеходным движением ставить транспортные средства под углом разрешается только передней частью, а на подъемах — только задней частью".
Подъема в изображенной ситуации нет, поэтому нарушитель — водитель зеленого авто.
Правильный ответ
№2
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