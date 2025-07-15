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Главная Авто Тест ПДД о парковке — кто неправильно поставил авто

Тест ПДД о парковке — кто неправильно поставил авто

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2025 07:35
Тест по ПДД: кто нарушает правила парковки
Кто нарушитель? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме об остановке и стоянке. Кто из водителей неправильно поставил свой автомобиль в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Водитель синего автомобиля.
  2. Водитель зеленого автомобиля.
  3. Оба водителя нарушают правила.
  4. Оба водителя не нарушают правила.

Разбор задачи

Тест з ПДР: хто порушив правила стоянки?

На участке дороги два автомобиля поставлены под углом к краю проезжей части возле тротуара.

Дорога имеет по две полосы для движения в одном направлении, следовательно, машины не мешают проезду других транспортных средств, ведь еще одна полоса остается свободной.

Водитель зеленого автомобиля поставил машину под углом задней частью, а водитель синего — под углом передней частью.

Читаем пункт 15.5 ПДД:

"Ставить транспортные средства под углом к краю проезжей части разрешается в местах, где это не будет препятствовать движению других транспортных средств. Возле тротуаров или других мест с пешеходным движением ставить транспортные средства под углом разрешается только передней частью, а на подъемах — только задней частью".

Подъема в изображенной ситуации нет, поэтому нарушитель — водитель зеленого авто.

Правильный ответ

№2

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авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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