Експрес-тест ПДР: якому трамваю потрібно поступитися

Кому дати дорогу? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про перевагу маршрутних транспортних засобів. Якому трамваю зобовʼязаний дати дорогу водій білого автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Червоному трамваю. Жовтому трамваю. Обом трамваям. Жодному трамваю.

Розбір задачі

Водій білого автомобіля мав би пропустити обидва трамваї навіть, якби це було нерегульоване перехрестя рівнозначних доріг, адже в таких випадках трамвай завжди має перевагу над нерейковими транспортними засобами.

Але в зображеній ситуації навіть немає перехрестя — трамвайні колії перетинають смугу руху нерейкових транспортних засобів поза перехрестям, про що свідчить знак 1.20 "Перехрещення з трамвайною колією".

Тому читаємо пункт 17.3 ПДР:

"Поза перехрестями, де трамвайні колії перетинають смугу руху нерейкових транспортних засобів, перевага надається трамваю (крім випадків виїзду трамвая з депо)".

Правильна відповідь

№3

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