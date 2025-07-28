Експрес-тест ПДР: якому трамваю потрібно поступитися

Швидкий тест ПДР — якому трамваю потрібно поступитися
Задача з теми про перевагу маршрутних транспортних засобів. Якому трамваю зобовʼязаний дати дорогу водій білого автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Червоному трамваю.
- Жовтому трамваю.
- Обом трамваям.
- Жодному трамваю.
Розбір задачі
Водій білого автомобіля мав би пропустити обидва трамваї навіть, якби це було нерегульоване перехрестя рівнозначних доріг, адже в таких випадках трамвай завжди має перевагу над нерейковими транспортними засобами.
Але в зображеній ситуації навіть немає перехрестя — трамвайні колії перетинають смугу руху нерейкових транспортних засобів поза перехрестям, про що свідчить знак 1.20 "Перехрещення з трамвайною колією".
Тому читаємо пункт 17.3 ПДР:
"Поза перехрестями, де трамвайні колії перетинають смугу руху нерейкових транспортних засобів, перевага надається трамваю (крім випадків виїзду трамвая з депо)".
Правильна відповідь
№3
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