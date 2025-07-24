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Головна Авто Тест ПДР на перехресті — хто перший поверне ліворуч

Тест ПДР на перехресті — хто перший поверне ліворуч

Ua ru
Дата публікації: 24 липня 2025 19:45
Тест ПДР: хто перший поверне ліворуч на перехресті
Хто перший? Малюнок: scoalarutiera.ro

Задача з теми про проїзд перехресть. В якому порядку транспортні засоби розʼїдуться на перехресті у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував Scoala Rutiera.

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Варіанти відповіді

  1. Автомобіль, вантажівка, мотоцикл.
  2. Автомобіль, мотоцикл, вантажівка.
  3. Вантажівка, автомобіль, мотоцикл.
  4. Вантажівка, мотоцикл, автомобіль.
  5. Мотоцикл, вантажівка, автомобіль.
  6. Мотоцикл, автомобіль, вантажівка.

Розбір задачі

Тест з ПДР: хто проїде перехрестя першим?

На перехресті мотоцикліст проїжджає прямо, а водії легкового автомобіля та вантажівки повертають ліворуч.

Перехрестя нерегульоване, але на ньому встановлені знаки пріоритету: 2.1 "Дати дорогу", 2.3 "Головна дорога" та 7.8 "Напрямок головної дороги".

Згідно зі знаками, на другорядній дорозі знаходиться мотоцикліст, який залишить це перехрестя останнім.

На рівнозначних головних дорогах перебувають водії легковика та вантажівки, які мають розʼїхатися за пунктом 16.12 ПДР:

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов’язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух".

До водія легкового автомобіля з правого боку наближається вантажівка, водій якої проїде перехрестя першим.

Правильна відповідь

№3

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Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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