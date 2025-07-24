Тест ПДР: хто перший поверне ліворуч на перехресті

Хто перший? Малюнок: scoalarutiera.ro

Задача з теми про проїзд перехресть. В якому порядку транспортні засоби розʼїдуться на перехресті у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував Scoala Rutiera.

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Варіанти відповіді

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Розбір задачі

На перехресті мотоцикліст проїжджає прямо, а водії легкового автомобіля та вантажівки повертають ліворуч.

Перехрестя нерегульоване, але на ньому встановлені знаки пріоритету: 2.1 "Дати дорогу", 2.3 "Головна дорога" та 7.8 "Напрямок головної дороги".

Згідно зі знаками, на другорядній дорозі знаходиться мотоцикліст, який залишить це перехрестя останнім.

На рівнозначних головних дорогах перебувають водії легковика та вантажівки, які мають розʼїхатися за пунктом 16.12 ПДР:

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов’язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух".

До водія легкового автомобіля з правого боку наближається вантажівка, водій якої проїде перехрестя першим.

Правильна відповідь

№3

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