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Головна Авто Тест ПДР на складному перехресті — хто проїде першим

Тест ПДР на складному перехресті — хто проїде першим

Ua ru
Дата публікації: 23 липня 2025 19:45
Тест ПДР: хто проїде першим складне перехрестя
Хто перший? Малюнок: "Авто з Європи"

Задача з теми про проїзд перехресть та регулювання дорожнього руху. Хто з водіїв транспортних засобів проїде перехрестя першим?

Завдання запропонував "Авто з Європи"

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Варіанти відповіді

  1. Водій жовтого автомобіля.
  2. Водій трамвая.
  3. Водій машини дорожньої служби з увімкненим оранжевим проблисковим маячком.
  4. Водії трамвая, зеленої вантажівки, машини дорожньої служби разом.

Розбір задачі

Тест з ПДР: хто проїде перехрестя першим?

На перехресті водії трамвая, зеленого вантажного автомобіля та синьої машини дорожньої служби з увімкненим оранжевим проблисковим маячком проїжджають прямо, а водій жовтого легкового автомобіля повертає ліворуч.

На ділянці встановлені знаки пріоритету 2.1 "Дати дорогу" та 2.3 "Головна дорога", але вони не мають жодного значення у зображеній ситуації, адже на перехресті працюють світлофори.

Читаємо пункт 8.3 ПДР:

"Сигнали світлофорів, крім жовтого миготливого, мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету".

Усі транспортні засоби проїжджають на зелене світло, але водій жовтого авто — на сигнал в основній секції, а вся решта — на зелену стрілочку у додатковій секції при основному червоному.

Читаємо пункт 16.9 ПДР:

"Під час руху в напрямку стрілки, ввімкнутої в додатковій секції одночасно з жовтим або червоним сигналом світлофора, водій має дати дорогу транспортним засобам, що рухаються з інших напрямків".

Отже, першим має рушить водій жовтого авто, після цього перехрестя проїде решта транспортних засобів.

До речі, оранжевий проблисковий маячок на машині дорожньої служби не дає жодної переваги.

Читаємо пункт 3.6 ПДР:

"Увімкнення проблискового маячка оранжевого кольору на транспортних засобах із розпізнавальним знаком "Діти", на механічних транспортних засобах дорожньо-експлуатаційної служби під час виконання робіт на дорозі, на транспортних засобах спеціального, спеціалізованого призначення, на великогабаритних та великовагових транспортних засобах, на сільськогосподарській техніці, ширина якої перевищує 2,6 м, на транспортних засобах реагування суб’єктів охоронної діяльності не дає їм переваги в русі, а служить для привернення уваги та попередження про небезпеку".

Правильна відповідь

№1

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Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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