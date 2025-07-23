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Головна Авто Хитрий тест ПД — за якою траєкторією повернути ліворуч

Хитрий тест ПД — за якою траєкторією повернути ліворуч

Ua ru
Дата публікації: 23 липня 2025 07:35
Підступний тест ПД: за якою траєкторією повернути ліворуч
Як повернути? Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання дорожніх знаків та загальних положень ПДР. За якою з траєкторій водій жовтого автомобіля може проїхати до магазину у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. За траєкторією А.
  2. За траєкторією Б.
  3. Обидві траєкторії дозволені.
  4. Обидві траєкторії заборонені.

Розбір задачі

Тест з ПДР: за якою з траєкторій дозволений рух?

Водій жовтого автомобіля має намір повернути ліворуч, щоб заїхати до магазину. Перед собою водій бачить дорожній знак 4.1 "Рух прямо", який дозволяє рух лише прямо, а отже, траєкторія А точно заборонена.

Дія цього знака поширюється на перехрестя, перед яким його встановлено. Якщо він стоїть поза перехрестям, то дія поширюється на ділянку дороги до найближчого перехрестя.

В зображеній ситуації знак встановлено поза перехрестям, позаяк виїзд з території магазину — прилегла до дороги територія, а не перехрестя.

Читаємо пункт 1.10 ПДР:

"Прилегла територія — територія, що прилягає до краю проїзної частини та не призначена для наскрізного проїзду, а лише для в’їзду до дворів, на стоянки, автозаправні станції, будівельні майданчики тощо або виїзду з них".

Тобто на поворот до території магазину дія знаку поширюються, тому розвернутися за траєкторією Б, а потім повернути праворуч водієві жовтої машини також забороняється.

Правильна відповідь

№4

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Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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