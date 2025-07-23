Підступний тест ПД: за якою траєкторією повернути ліворуч

Хитрий тест ПД — за якою траєкторією повернути ліворуч
Задача на знання дорожніх знаків та загальних положень ПДР. За якою з траєкторій водій жовтого автомобіля може проїхати до магазину у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- За траєкторією А.
- За траєкторією Б.
- Обидві траєкторії дозволені.
- Обидві траєкторії заборонені.
Розбір задачі
Водій жовтого автомобіля має намір повернути ліворуч, щоб заїхати до магазину. Перед собою водій бачить дорожній знак 4.1 "Рух прямо", який дозволяє рух лише прямо, а отже, траєкторія А точно заборонена.
Дія цього знака поширюється на перехрестя, перед яким його встановлено. Якщо він стоїть поза перехрестям, то дія поширюється на ділянку дороги до найближчого перехрестя.
В зображеній ситуації знак встановлено поза перехрестям, позаяк виїзд з території магазину — прилегла до дороги територія, а не перехрестя.
Читаємо пункт 1.10 ПДР:
"Прилегла територія — територія, що прилягає до краю проїзної частини та не призначена для наскрізного проїзду, а лише для в’їзду до дворів, на стоянки, автозаправні станції, будівельні майданчики тощо або виїзду з них".
Тобто на поворот до території магазину дія знаку поширюються, тому розвернутися за траєкторією Б, а потім повернути праворуч водієві жовтої машини також забороняється.
Правильна відповідь
№4
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