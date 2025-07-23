Підступний тест ПД: за якою траєкторією повернути ліворуч

Як повернути? Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання дорожніх знаків та загальних положень ПДР. За якою з траєкторій водій жовтого автомобіля може проїхати до магазину у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

За траєкторією А. За траєкторією Б. Обидві траєкторії дозволені. Обидві траєкторії заборонені.

Розбір задачі

Водій жовтого автомобіля має намір повернути ліворуч, щоб заїхати до магазину. Перед собою водій бачить дорожній знак 4.1 "Рух прямо", який дозволяє рух лише прямо, а отже, траєкторія А точно заборонена.

Дія цього знака поширюється на перехрестя, перед яким його встановлено. Якщо він стоїть поза перехрестям, то дія поширюється на ділянку дороги до найближчого перехрестя.

В зображеній ситуації знак встановлено поза перехрестям, позаяк виїзд з території магазину — прилегла до дороги територія, а не перехрестя.

Читаємо пункт 1.10 ПДР:

"Прилегла територія — територія, що прилягає до краю проїзної частини та не призначена для наскрізного проїзду, а лише для в’їзду до дворів, на стоянки, автозаправні станції, будівельні майданчики тощо або виїзду з них".

Тобто на поворот до території магазину дія знаку поширюються, тому розвернутися за траєкторією Б, а потім повернути праворуч водієві жовтої машини також забороняється.

Правильна відповідь

№4

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