Складний тест ПДР: хто з водіїв порушив правила

Хто винен у ДТП? Малюнок: "ПДР Онлайн. Вивчаємо, повторюємо"

Задача з тем про проїзд перехресть та про початок руху та зміну його напрямку. Хто з водіїв винен в аварії у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонувала спільнота "ПДР Онлайн. Вивчаємо, повторюємо".

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Варіанти відповіді

Водій зеленого автомобіля. Водій білого автомобіля. Обидва відповідальні за ДТП.

Розбір задачі

На перехресті одночасно водій зеленого автомобіля повертав ліворуч, а водій білої машини виконував розворот. Відбулося зіткнення.

Перехрестя нерегульоване (без світлофорів), але порядок роз’їзду на ньому показують знаки пріоритетів.

Перед білим авто висять знаки 2.1 "Дати дорогу" та 3.23 "Поворот ліворуч заборонено". Цей знак не забороняє розворот, але перебуваючи на другорядній дорозі, водій мав спочатку пропустити зелена авто. Отже, він правила порушив.

Читаємо пункт 16.11 ПДР:

"На перехресті нерівнозначних доріг водій транспортного засобу, що рухається другорядною дорогою, повинен дати дорогу транспортним засобам, які наближаються до даного перехрещення проїзних частин по головній дорозі, незалежно від напрямку їх подальшого руху".

Водій зеленого автомобіля бачить знаки 2.3 "Головна дорога" та 5.6 "Кінець дороги з одностороннім рухом". Тобто він мав право проїхати перехрестя першим, але повертати ліворуч, перебуваючи на дорозі з одностороннім рухом, мав з крайньої лівої смуги.

Читаємо пункт 10.4 ПДР:

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку, крім випадків, коли здійснюється поворот у разі в’їзду на перехрестя, де організовано круговий рух..."

Таким чином, водій зеленої машини також порушив правила.

Правильна відповідь

№3

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