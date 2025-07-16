Сложный тест ПДД: кто из водителей нарушил правила

Непростой тест ПДД — кто из водителей нарушил правила
Задача оп темам о проезде перекрестков и о начале движения и изменении его направления. Кто из водителей виноват в аварии в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложило сообщество "ПДД Онлайн. Изучаем, повторяем".
Варианты ответа
- Водитель зеленого автомобиля.
- Водитель белого автомобиля.
- Оба ответственны за ДТП.
Разбор задачи
На перекрестке одновременно водитель зеленого автомобиля поворачивал налево, а водитель белой машины выполнял разворот. Произошло столкновение.
Перекресток нерегулируемый (без светофоров), но порядок разъезда на нем показывают знаки приоритетов.
Перед белым авто висят знаки 2.1 "Уступить дорогу" и 3.23 "Поворот налево запрещен". Этот знак не запрещает разворот, но находясь на второстепенной дороге, водитель должен был сначала пропустить зеленое авто. Следовательно, он правила нарушил.
Читаем пункт 16.11 ПДД:
"На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, которые приближаются к данному перекрестку проезжих частей по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения".
Водитель зеленого автомобиля видит знаки 2.3 "Главная дорога" и 5.6 "Конец дороги с односторонним движением". То есть он имел право проехать перекресток первым, но поворачивать налево, находясь на дороге с односторонним движением, должен был с крайней левой полосы.
Читаем пункт 10.4 ПДД:
"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении, кроме случаев, когда осуществляется поворот при въезде на перекресток, где организовано круговое движение..."
Таким образом, водитель зеленой машины также нарушил правила.
Правильный ответ
№3
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