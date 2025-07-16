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Главная Авто Непростой тест ПДД — кто из водителей нарушил правила

Непростой тест ПДД — кто из водителей нарушил правила

Ua ru
Дата публикации 16 июля 2025 19:55
Сложный тест ПДД: кто из водителей нарушил правила
Кто виноват в ДТП? Рисунок: "ПДД Онлайн. Изучаем, повторяем"

Задача оп темам о проезде перекрестков и о начале движения и изменении его направления. Кто из водителей виноват в аварии в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложило сообщество "ПДД Онлайн. Изучаем, повторяем".

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Варианты ответа

  1. Водитель зеленого автомобиля.
  2. Водитель белого автомобиля.
  3. Оба ответственны за ДТП.

Разбор задачи

Тест з ПДР: хто винен в аварії?

На перекрестке одновременно водитель зеленого автомобиля поворачивал налево, а водитель белой машины выполнял разворот. Произошло столкновение.

Перекресток нерегулируемый (без светофоров), но порядок разъезда на нем показывают знаки приоритетов.

Перед белым авто висят знаки 2.1 "Уступить дорогу" и 3.23 "Поворот налево запрещен". Этот знак не запрещает разворот, но находясь на второстепенной дороге, водитель должен был сначала пропустить зеленое авто. Следовательно, он правила нарушил.

Читаем пункт 16.11 ПДД:

"На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, которые приближаются к данному перекрестку проезжих частей по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения".

Водитель зеленого автомобиля видит знаки 2.3 "Главная дорога" и 5.6 "Конец дороги с односторонним движением". То есть он имел право проехать перекресток первым, но поворачивать налево, находясь на дороге с односторонним движением, должен был с крайней левой полосы.

Читаем пункт 10.4 ПДД:

"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении, кроме случаев, когда осуществляется поворот при въезде на перекресток, где организовано круговое движение..."

Таким образом, водитель зеленой машины также нарушил правила.

Правильный ответ

№3

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:

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Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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