Коварный тест ПД: по какой траектории повернуть налево

Хитрый тест ПД — по какой траектории повернуть налево
Задача на знание дорожных знаков и общих положений ПДД. По какой из траекторий водитель желтого автомобиля может проехать в магазин в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- По траектории А.
- По траектории Б.
- Обе траектории разрешены.
- Обе траектории запрещены.
Разбор задачи
Водитель желтого автомобиля намерен повернуть налево, чтобы заехать в магазин. Перед собой водитель видит дорожный знак 4.1 "Движение прямо", который разрешает движение только прямо, а значит, траектория А точно запрещена.
Действие этого знака распространяется на перекресток, перед которым он установлен. Если он стоит вне перекрестка, то действие распространяется на участок дороги до ближайшего перекрестка.
В изображенной ситуации знак установлен вне перекрестка, так как выезд с территории магазина — прилегающая к дороге территория, а не перекресток.
Читаем пункт 1.10 ПДД:
"Прилегающая территория — территория, прилегающая к краю проезжей части и не предназначенная для сквозного проезда, а только для въезда во дворы, на стоянки, автозаправочные станции, строительные площадки и т.п. или выезда из них".
То есть на поворот к территории магазина действие знака распространяются, поэтому развернуться по траектории Б, а затем повернуть направо водителю желтой машины также запрещается.
Правильный ответ
№4
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