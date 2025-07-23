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Главная Авто Хитрый тест ПД — по какой траектории повернуть налево

Хитрый тест ПД — по какой траектории повернуть налево

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2025 07:35
Коварный тест ПД: по какой траектории повернуть налево
Как повернуть? Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание дорожных знаков и общих положений ПДД. По какой из траекторий водитель желтого автомобиля может проехать в магазин в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. По траектории А.
  2. По траектории Б.
  3. Обе траектории разрешены.
  4. Обе траектории запрещены.

Разбор задачи

Тест з ПДР: за якою з траєкторій дозволений рух?

Водитель желтого автомобиля намерен повернуть налево, чтобы заехать в магазин. Перед собой водитель видит дорожный знак 4.1 "Движение прямо", который разрешает движение только прямо, а значит, траектория А точно запрещена.

Действие этого знака распространяется на перекресток, перед которым он установлен. Если он стоит вне перекрестка, то действие распространяется на участок дороги до ближайшего перекрестка.

В изображенной ситуации знак установлен вне перекрестка, так как выезд с территории магазина — прилегающая к дороге территория, а не перекресток.

Читаем пункт 1.10 ПДД:

"Прилегающая территория — территория, прилегающая к краю проезжей части и не предназначенная для сквозного проезда, а только для въезда во дворы, на стоянки, автозаправочные станции, строительные площадки и т.п. или выезда из них".

То есть на поворот к территории магазина действие знака распространяются, поэтому развернуться по траектории Б, а затем повернуть направо водителю желтой машины также запрещается.

Правильный ответ

№4

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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