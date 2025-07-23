Тест ПДД: кто проедет первым сложный перекресток

Кто первый? Рисунок: "Авто из Европы"

Задача по теме о проезде перекрестков и регулировании дорожного движения. Кто из водителей транспортных средств проедет перекресток первым?

Задание предложил "Авто из Европы"

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Варианты ответа

Водитель желтого автомобиля. Водитель трамвая. Водитель машины дорожной службы с включенным оранжевым проблесковым маячком. Водители трамвая, зеленого грузовика, машины дорожной службы вместе.

Разбор задачи

На перекрестке водители трамвая, зеленого грузового автомобиля и синей машины дорожной службы с включенным оранжевым проблесковым маячком проезжают прямо, а водитель желтого легкового автомобиля поворачивает налево.

На участке установлены знаки приоритета 2.1 "Уступить дорогу" и 2.3 "Главная дорога", но они не имеют никакого значения в изображенной ситуации, ведь на перекрестке работают светофоры.

Читаем пункт 8.3 ПДД:

"Сигналы светофоров, кроме желтого мигающего, имеют преимущество перед дорожными знаками приоритета".

Все транспортные средства проезжают на зеленый свет, но водитель желтого авто — на сигнал в основной секции, а все остальные — на зеленую стрелочку в дополнительной секции при основном красном.

Читаем пункт 16.9 ПДД:

"Во время движения в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с желтым или красным сигналом светофора, водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся с других направлений".

Итак, первым должен двинуться водитель желтого авто, после этого перекресток проедет остальные транспортные средства.

Кстати, оранжевый проблесковый маячок на машине дорожной службы не дает никакого преимущества.

Читаем пункт 3.6 ПДД:

"Включение проблескового маячка оранжевого цвета на транспортных средствах с опознавательным знаком "Дети", на механических транспортных средствах дорожно-эксплуатационной службы во время выполнения работ на дороге, на транспортных средствах специального, специализированного назначения, на крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средствах, на сельскохозяйственной технике, ширина которой превышает 2,6 м, на транспортных средствах реагирования субъектов охранной деятельности не дает им преимущества в движении, а служит для привлечения внимания и предупреждения об опасности".

Правильный ответ

№1

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