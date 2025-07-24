Тест ПДД: кто первый повернет налево на перекрестке

Тест ПДД на перекрестке — кто первый повернет налево
Задача по теме о проезде перекрестков. В каком порядке транспортные средства разъедутся на перекрестке в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил Scoala Rutiera.
Варианты ответа
- Автомобиль, грузовик, мотоцикл.
- Автомобиль, мотоцикл, грузовик.
- Грузовик, автомобиль, мотоцикл.
- Грузовик, мотоцикл, автомобиль.
- Мотоцикл, грузовик, автомобиль.
- Мотоцикл, автомобиль, грузовик.
Разбор задачи
На перекрестке мотоциклист проезжает прямо, а водители легкового автомобиля и грузовика поворачивают налево.
Перекресток нерегулируемый, но на нем установлены знаки приоритета: 2.1 "Уступить дорогу", 2.3 "Главная дорога" и 7.8 "Направление главной дороги".
Согласно знакам, на второстепенной дороге находится мотоциклист, который покинет этот перекресток последним.
На равнозначных главных дорогах находятся водители легковушки и грузовика, которые должны разъехаться по пункту 16.12 ПДД:
"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".
К водителю легкового автомобиля с правой стороны приближается грузовик, водитель которого проедет перекресток первым.
Правильный ответ
№3
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