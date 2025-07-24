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Главная Авто Тест ПДД на перекрестке — кто первый повернет налево

Тест ПДД на перекрестке — кто первый повернет налево

Ua ru
Дата публикации 24 июля 2025 19:45
Тест ПДД: кто первый повернет налево на перекрестке
Кто первый? Рисунок: scoalarutiera.ro

Задача по теме о проезде перекрестков. В каком порядке транспортные средства разъедутся на перекрестке в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил Scoala Rutiera.

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Варианты ответа

  1. Автомобиль, грузовик, мотоцикл.
  2. Автомобиль, мотоцикл, грузовик.
  3. Грузовик, автомобиль, мотоцикл.
  4. Грузовик, мотоцикл, автомобиль.
  5. Мотоцикл, грузовик, автомобиль.
  6. Мотоцикл, автомобиль, грузовик.

Разбор задачи

Тест з ПДР: хто проїде перехрестя першим?

На перекрестке мотоциклист проезжает прямо, а водители легкового автомобиля и грузовика поворачивают налево.

Перекресток нерегулируемый, но на нем установлены знаки приоритета: 2.1 "Уступить дорогу", 2.3 "Главная дорога" и 7.8 "Направление главной дороги".

Согласно знакам, на второстепенной дороге находится мотоциклист, который покинет этот перекресток последним.

На равнозначных главных дорогах находятся водители легковушки и грузовика, которые должны разъехаться по пункту 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

К водителю легкового автомобиля с правой стороны приближается грузовик, водитель которого проедет перекресток первым.

Правильный ответ

№3

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авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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