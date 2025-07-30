Цікавий тест: хто має перевагу на круговому перехресті

Хто перший? Малюнок: "ПДР-онлайн. Вивчаємо, повторюємо"

Задача з теми про проїзд перехресть. Хто з водіїв автомобілів проїде першим у зображеній на малюнку ситуації?

Задання запропонувала спільнота "ПДР-онлайн. Вивчаємо, повторюємо".

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Варіанти відповіді

Водій червоного автомобіля, адже він є перешкодою праворуч для синьої машини. Водій синього автомобіля, адже рухається головною дорогою. Водій червоного автомобіля, адже він їде своєю смугою, тоді як водій синього перестроюється.

Розбір задачі

Водій синього автомобіля їде по колу, а водій червоної машини заїжджає на коло, але продовжує їхати прямо тією самою смугою.

Червоне авто не може бути перешкодою з правого боку, адже на круговому перехресті це правило не діє.

Читаємо пункт 16.12 ПДР:

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов’язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух".

Водій червоного автомобіля бачить перед собою знаки (зверху вниз): 2.1 "Дати дорогу", 7.8 "Напрямок головної дорогу" та 4.10 "Круговий рух".

Отже, водій синього авто перебуває на головній дорозі та має перевагу над водієм червоної машини.

Продовжуємо читати пункт 16.12 ПДР:

"Перевага в русі на нерегульованих перехрестях, де організовано круговий рух і які позначені дорожнім знаком 4.10 "Круговий рух", надається транспортним засобам, які вже рухаються по колу".

Правильна відповідь

№2

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