Цікавий тест: хто має перевагу на круговому перехресті

Тест ПДР на круговому перехресті — хто має перевагу
Задача з теми про проїзд перехресть. Хто з водіїв автомобілів проїде першим у зображеній на малюнку ситуації?
Задання запропонувала спільнота "ПДР-онлайн. Вивчаємо, повторюємо".
Варіанти відповіді
- Водій червоного автомобіля, адже він є перешкодою праворуч для синьої машини.
- Водій синього автомобіля, адже рухається головною дорогою.
- Водій червоного автомобіля, адже він їде своєю смугою, тоді як водій синього перестроюється.
Розбір задачі
Водій синього автомобіля їде по колу, а водій червоної машини заїжджає на коло, але продовжує їхати прямо тією самою смугою.
Червоне авто не може бути перешкодою з правого боку, адже на круговому перехресті це правило не діє.
Читаємо пункт 16.12 ПДР:
"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов’язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух".
Водій червоного автомобіля бачить перед собою знаки (зверху вниз): 2.1 "Дати дорогу", 7.8 "Напрямок головної дорогу" та 4.10 "Круговий рух".
Отже, водій синього авто перебуває на головній дорозі та має перевагу над водієм червоної машини.
Продовжуємо читати пункт 16.12 ПДР:
"Перевага в русі на нерегульованих перехрестях, де організовано круговий рух і які позначені дорожнім знаком 4.10 "Круговий рух", надається транспортним засобам, які вже рухаються по колу".
Правильна відповідь
№2
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