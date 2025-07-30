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Головна Авто Тест ПДР на круговому перехресті — хто має перевагу

Тест ПДР на круговому перехресті — хто має перевагу

Ua ru
Дата публікації: 30 липня 2025 19:45
Цікавий тест: хто має перевагу на круговому перехресті
Хто перший? Малюнок: "ПДР-онлайн. Вивчаємо, повторюємо"

Задача з теми про проїзд перехресть. Хто з водіїв автомобілів проїде першим у зображеній на малюнку ситуації?

Задання запропонувала спільнота "ПДР-онлайн. Вивчаємо, повторюємо".

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Варіанти відповіді

  1. Водій червоного автомобіля, адже він є перешкодою праворуч для синьої машини.
  2. Водій синього автомобіля, адже рухається головною дорогою.
  3. Водій червоного автомобіля, адже він їде своєю смугою, тоді як водій синього перестроюється.

Розбір задачі

Тест з ПДР: хто проїде перехрестя першим?

Водій синього автомобіля їде по колу, а водій червоної машини заїжджає на коло, але продовжує їхати прямо тією самою смугою.

Червоне авто не може бути перешкодою з правого боку, адже на круговому перехресті це правило не діє.

Читаємо пункт 16.12 ПДР:

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов’язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух".

Водій червоного автомобіля бачить перед собою знаки (зверху вниз): 2.1 "Дати дорогу", 7.8 "Напрямок головної дорогу" та 4.10 "Круговий рух".

Отже, водій синього авто перебуває на головній дорозі та має перевагу над водієм червоної машини.

Продовжуємо читати пункт 16.12 ПДР:

"Перевага в русі на нерегульованих перехрестях, де організовано круговий рух і які позначені дорожнім знаком 4.10 "Круговий рух", надається транспортним засобам, які вже рухаються по колу".

Правильна відповідь

№2

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Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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