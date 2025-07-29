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Головна Авто Тест ПДР на перехресті — хто за ким проїде

Тест ПДР на перехресті — хто за ким проїде

Ua ru
Дата публікації: 29 липня 2025 19:45
Швидкий тест ПДР на перехресті: хто за ким проїде
Хто останній? Малюнок: Exist.ua

Задача з теми про проїзд перехресть. У якій послідовності транспортні засоби проїдуть перехрестя у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua.

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Варіанти відповіді

  1. Червоний автомобіль, білий автомобіль, велосипедист.
  2. Білий автомобіль, червоний автомобіль, велосипедист.
  3. Велосипедист, червоний автомобіль, білий автомобіль.
  4. Велосипедист, білий автомобіль, червоний автомобіль.

Розбір задачі

Тест з ПДР: хто проїде перехрестя першим?

На перехресті велосипедист та водій червоного автомобіля проїжджають прямо, а водій білої машини повертає ліворуч.

Перехрестя нерегульоване, адже на ньому відсутні світлофори та регулювальник, але є знаки пріоритету 2.1 "Дати дорогу" та 2.3 "Головна дорога".

На головній дорозі перебуває лише велосипедист — він і проїде першим. Читаємо пункт 16.11 ПДР:

"На перехресті нерівнозначних доріг водій транспортного засобу, що рухається другорядною дорогою, повинен дати дорогу транспортним засобам, які наближаються до даного перехрещення проїзних частин по головній дорозі, незалежно від напрямку їх подальшого руху".

Водії авто знаходяться на рівнозначних другорядних дорогах, але червоний автомобіль проїжджає прямо, й водій білої машини має поступитися, адже повертає ліворуч.

Читаємо пункт 16.13 ПДР:

"Перед поворотом ліворуч і розворотом водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються рівнозначною дорогою в зустрічному напрямку прямо чи праворуч".

Правильна відповідь

№3

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авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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