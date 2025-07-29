Быстрый тест ПДД на перекрестке: кто за кем проедет

Тест ПДД на перекрестке — кто за кем проедет
Задача по теме о проезде перекрестков. В какой последовательности транспортные средства проедут перекресток в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал Exist.ua.
Варианты ответа
- Красный автомобиль, белый автомобиль, велосипедист.
- Белый автомобиль, красный автомобиль, велосипедист.
- Велосипедист, красный автомобиль, белый автомобиль.
- Велосипедист, белый автомобиль, красный автомобиль.
Разбор задачи
На перекрестке велосипедист и водитель красного автомобиля проезжают прямо, а водитель белой машины поворачивает налево.
Перекресток нерегулируемый, ведь на нем отсутствуют светофоры и регулировщик, но есть знаки приоритета 2.1 "Дать дорогу" и 2.3 "Главная дорога".
На главной дороге находится только велосипедист — он и проедет первым. Читаем пункт 16.11 ПДД:
"На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, которые приближаются к данному перекрестку проезжих частей по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения".
Водители авто находятся на равнозначных второстепенных дорогах, но красный автомобиль проезжает прямо, и водитель белой машины должен уступить, ведь поворачивает налево.
Читаем пункт 16.13 ПДД:
"Перед поворотом налево и разворотом водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге во встречном направлении прямо или направо".
Правильный ответ
№3
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