Быстрый тест ПДД на перекрестке: кто за кем проедет

Кто последний? Рисунок: Exist.ua

Задача по теме о проезде перекрестков. В какой последовательности транспортные средства проедут перекресток в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua.

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Варианты ответа

Красный автомобиль, белый автомобиль, велосипедист. Белый автомобиль, красный автомобиль, велосипедист. Велосипедист, красный автомобиль, белый автомобиль. Велосипедист, белый автомобиль, красный автомобиль.

Разбор задачи

На перекрестке велосипедист и водитель красного автомобиля проезжают прямо, а водитель белой машины поворачивает налево.

Перекресток нерегулируемый, ведь на нем отсутствуют светофоры и регулировщик, но есть знаки приоритета 2.1 "Дать дорогу" и 2.3 "Главная дорога".

На главной дороге находится только велосипедист — он и проедет первым. Читаем пункт 16.11 ПДД:

"На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, которые приближаются к данному перекрестку проезжих частей по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения".

Водители авто находятся на равнозначных второстепенных дорогах, но красный автомобиль проезжает прямо, и водитель белой машины должен уступить, ведь поворачивает налево.

Читаем пункт 16.13 ПДД:

"Перед поворотом налево и разворотом водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге во встречном направлении прямо или направо".

Правильный ответ

№3

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