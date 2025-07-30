Цікавий тест ПДР на перехресті: за якими напрямками дозволений рух

Як проїхати? Малюнок: "Школа Авто"

Задача з теми про регулювання дорожнього руху. За якою з траєкторій дозволено проїхати водію червоного автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Школа Авто".

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Варіанти відповіді

За траєкторією І. За траєкторією II. За траєкторією III. За всіма траєкторіями дозволено. За всіма траєкторіями заборонено.

Розбір задачі

На перехресті водієві червоного авто запропоновані варіанти для подальшого руху: розворот (І та II) та поворот ліворуч (III).

На перехресті встановлено світлофор, який подає зелений сигнал стрілочкою ліворуч у додатковій секції при основному червоному. Але інших автомобілів на перехресті немає, тому світлофор дозволяє водієві виконувати усі запропоновані маневри.

Водночас на перехресті встановлено знак 5.16 "Напрямки руху по смугах", який дозволяє проїзд лише у вказаних напрямках — прямо та праворуч.

Читаємо пункт 8.3 ПДР:

"Сигнали світлофорів, крім жовтого миготливого, мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету".

Але 5.16 не є знаком пріоритету, це — інформаційно-вказівний знак. Тому водій має зважати лише на нього, чекати основного зеленого сигналу світлофора та їхати зі своєї смуги лише прямо.

Правильна відповідь

№5

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