Интересный тест ПДД на перекрестке: по каким направлениям разрешено движение

Как проехать? Рисунок: "Школа Авто"

Задача по теме о регулировании дорожного движения. По какой из траекторий разрешено проехать водителю красного автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "Школа Авто".

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Варианты ответа

По траектории I. По траектории II. По траектории III. По всем траекториям разрешено. По всем траекториям запрещено.

Разбор задачи

На перекрестке водителю красного авто предложены варианты для дальнейшего движения: разворот (I и II) и поворот налево (III).

На перекрестке установлен светофор, который подает зеленый сигнал стрелочкой налево в дополнительной секции при основном красном. Но других автомобилей на перекрестке нет, поэтому светофор позволяет водителю выполнять все предложенные маневры.

В то же время на перекрестке установлен знак 5.16 "Направления движения по полосам", который позволяет проезд только в указанных направлениях — прямо и направо.

Читаем пункт 8.3 ПДД:

"Сигналы светофоров, кроме желтого мигающего, имеют преимущество перед дорожными знаками приоритета".

Но 5.16 не является знаком приоритета, это — информационно-указательный знак. Поэтому водитель должен учитывать только его, ждать основного зеленого сигнала светофора и ехать со своей полосы только прямо.

Правильный ответ

№5

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