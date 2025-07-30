Интересный тест ПДД на перекрестке: по каким направлениям разрешено движение

Быстрый тест ПДД — какие направления разрешены водителю
Задача по теме о регулировании дорожного движения. По какой из траекторий разрешено проехать водителю красного автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "Школа Авто".
Варианты ответа
- По траектории I.
- По траектории II.
- По траектории III.
- По всем траекториям разрешено.
- По всем траекториям запрещено.
Разбор задачи
На перекрестке водителю красного авто предложены варианты для дальнейшего движения: разворот (I и II) и поворот налево (III).
На перекрестке установлен светофор, который подает зеленый сигнал стрелочкой налево в дополнительной секции при основном красном. Но других автомобилей на перекрестке нет, поэтому светофор позволяет водителю выполнять все предложенные маневры.
В то же время на перекрестке установлен знак 5.16 "Направления движения по полосам", который позволяет проезд только в указанных направлениях — прямо и направо.
Читаем пункт 8.3 ПДД:
"Сигналы светофоров, кроме желтого мигающего, имеют преимущество перед дорожными знаками приоритета".
Но 5.16 не является знаком приоритета, это — информационно-указательный знак. Поэтому водитель должен учитывать только его, ждать основного зеленого сигнала светофора и ехать со своей полосы только прямо.
Правильный ответ
№5
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