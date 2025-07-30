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Быстрый тест ПДД — какие направления разрешены водителю

Ua ru
Дата публикации 30 июля 2025 07:35
Интересный тест ПДД на перекрестке: по каким направлениям разрешено движение
Как проехать? Рисунок: "Школа Авто"

Задача по теме о регулировании дорожного движения. По какой из траекторий разрешено проехать водителю красного автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "Школа Авто".

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Варианты ответа

  1. По траектории I.
  2. По траектории II.
  3. По траектории III.
  4. По всем траекториям разрешено.
  5. По всем траекториям запрещено.

Разбор задачи

Тест з ПДР: куди можна поїхати на перехресті?

На перекрестке водителю красного авто предложены варианты для дальнейшего движения: разворот (I и II) и поворот налево (III).

На перекрестке установлен светофор, который подает зеленый сигнал стрелочкой налево в дополнительной секции при основном красном. Но других автомобилей на перекрестке нет, поэтому светофор позволяет водителю выполнять все предложенные маневры.

В то же время на перекрестке установлен знак 5.16 "Направления движения по полосам", который позволяет проезд только в указанных направлениях — прямо и направо.

Читаем пункт 8.3 ПДД:

"Сигналы светофоров, кроме желтого мигающего, имеют преимущество перед дорожными знаками приоритета".

Но 5.16 не является знаком приоритета, это — информационно-указательный знак. Поэтому водитель должен учитывать только его, ждать основного зеленого сигнала светофора и ехать со своей полосы только прямо.

Правильный ответ

№5

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:

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Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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