Интересный тест: кто имеет преимущество на круговом перекрестке

Тест ПДД на круговом перекрестке — кто имеет преимущество
Задача по теме о проезде перекрестков. Кто из водителей автомобилей проедет первым в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложило сообщество "ПДД-онлайн. Изучаем, повторяем".
Варианты ответа
- Водитель красного автомобиля, ведь он является помехой справа для синей машины.
- Водитель синего автомобиля, ведь движется по главной дороге.
- Водитель красного автомобиля, ведь он едет по своей полосе, тогда как водитель синего перестраивается.
Разбор задачи
Водитель синего автомобиля едет по кругу, а водитель красной машины заезжает на круг, но продолжает ехать прямо по той же полосе.
Красное авто не может быть помехой с правой стороны, ведь на круговом перекрестке это правило не действует.
Читаем пункт 16.12 ПДД:
"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".
Водитель красного автомобиля видит перед собой знаки (сверху вниз): 2.1 "Уступить дорогу", 7.8 "Направление главной дороги" и 4.10 "Круговое движение".
Итак, водитель синего авто находится на главной дороге и имеет преимущество над водителем красной машины.
Продолжаем читать пункт 16.12 ПДД:
"Преимущество в движении на нерегулируемых перекрестках, где организовано круговое движение, и которые обозначены дорожным знаком 4.10 "Круговое движение", предоставляется транспортным средствам, которые уже движутся по кругу".
Правильный ответ
№2
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