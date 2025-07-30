Интересный тест: кто имеет преимущество на круговом перекрестке

Кто первый? Рисунок: "ПДД-онлайн. Изучаем, повторяем"

Задача по теме о проезде перекрестков. Кто из водителей автомобилей проедет первым в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложило сообщество "ПДД-онлайн. Изучаем, повторяем".

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Варианты ответа

Водитель красного автомобиля, ведь он является помехой справа для синей машины. Водитель синего автомобиля, ведь движется по главной дороге. Водитель красного автомобиля, ведь он едет по своей полосе, тогда как водитель синего перестраивается.

Разбор задачи

Водитель синего автомобиля едет по кругу, а водитель красной машины заезжает на круг, но продолжает ехать прямо по той же полосе.

Красное авто не может быть помехой с правой стороны, ведь на круговом перекрестке это правило не действует.

Читаем пункт 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

Водитель красного автомобиля видит перед собой знаки (сверху вниз): 2.1 "Уступить дорогу", 7.8 "Направление главной дороги" и 4.10 "Круговое движение".

Итак, водитель синего авто находится на главной дороге и имеет преимущество над водителем красной машины.

Продолжаем читать пункт 16.12 ПДД:

"Преимущество в движении на нерегулируемых перекрестках, где организовано круговое движение, и которые обозначены дорожным знаком 4.10 "Круговое движение", предоставляется транспортным средствам, которые уже движутся по кругу".

Правильный ответ

№2

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