Цікавий тест ПДР: хто з водіїв проїде першим

Хто перший? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про дистанцію, інтервал та зустрічний роз'їзд. Хто з водіїв проїде ділянку дороги першим у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Водій вантажного автомобіля. Водій легкового автомобіля.

Розбір задачі

Водії вантажівки та легковика рухаються з зустрічних напрямків. Роз'їзд між ними ускладнений через дорожні роботи, позначені знаком 1.37 "Дорожні роботи".

За загальним правилом, дорогу має дати водій, на смузі руху якого знаходиться перешкода. Тобто водій легковика.

Читаємо пункт 13.4 ПДР:

"Якщо зустрічний роз’їзд утруднений, водій, на смузі руху якого є перешкода чи габарити транспортного засобу, яким він керує, заважають зустрічному руху, повинен дати дорогу".

Але не все так просто, адже перед водієм легковика встановлено знак 1.6 "Крутий підйом" — це означає, що водій білої машини рухається вгору.

Тому продовжуємо читати пункт 13.4 ПДР:

"На ділянках доріг, позначених знаками 1.6 "Крутий підйом" і 1.7 "Крутий спуск" за наявності перешкоди дати дорогу повинен водій транспортного засобу, що рухається на спуск".

На спуск рухається водій вантажівки, тобто саме йому доведеться пригальмувати та пропустити білий легковик.

Правильна відповідь

№2

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