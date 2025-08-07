Цікавий тест ПДР на перехресті: як правильно розʼїхатися

Тест ПДР — як правильно розʼїхатися на перехресті
Задача з теми про проїзд перехресть. Який з транспортних засобів проїде перехрестя першим, а який — останнім у зображеній на малюнку ситуації?
Варіанти відповіді
- Білий автомобіль перший, автобус останній.
- Автобус перший, білий автомобіль останній.
- Автобус перший, синій автомобіль останній.
- Синій автомобіль перший, автобус останній.
- Білий автомобіль перший, синій автомобіль останній.
- Синій автомобіль перший, білий автомобіль останній
Розбір задачі
На перехресті водії автобуса та синього автомобіля повертають ліворуч, а водій білої машини рухається прямо.
На перехресті видно знаки пріоритету 2.1 "Дати дорогу" та 7.8 "Напрямок головної дороги", згідно з якими водій синього авто перебуває на другорядній дорозі. Отже, він проїде перехрестя останнім.
Автобус та білий автомобіль знаходяться на головних рівнозначних дорогах. У таких випадках потрібно читати пункт 16.12 ПДР:
"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух".
До водія білого автомобіля з правого боку наближається автобус.
Правильна відповідь
№3
