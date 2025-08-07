Цікавий тест ПДР на перехресті: як правильно розʼїхатися

Хто останній? Малюнок: "Школа Авто"

Задача з теми про проїзд перехресть. Який з транспортних засобів проїде перехрестя першим, а який — останнім у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Школа Авто".

Варіанти відповіді

Білий автомобіль перший, автобус останній. Автобус перший, білий автомобіль останній. Автобус перший, синій автомобіль останній. Синій автомобіль перший, автобус останній. Білий автомобіль перший, синій автомобіль останній. Синій автомобіль перший, білий автомобіль останній

Розбір задачі

На перехресті водії автобуса та синього автомобіля повертають ліворуч, а водій білої машини рухається прямо.

На перехресті видно знаки пріоритету 2.1 "Дати дорогу" та 7.8 "Напрямок головної дороги", згідно з якими водій синього авто перебуває на другорядній дорозі. Отже, він проїде перехрестя останнім.

Автобус та білий автомобіль знаходяться на головних рівнозначних дорогах. У таких випадках потрібно читати пункт 16.12 ПДР:

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух".

До водія білого автомобіля з правого боку наближається автобус.

Правильна відповідь

№3

