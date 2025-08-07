Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Тест ПДР — як правильно розʼїхатися на перехресті

Тест ПДР — як правильно розʼїхатися на перехресті

Ua ru
Дата публікації: 7 серпня 2025 07:35
Цікавий тест ПДР на перехресті: як правильно розʼїхатися
Хто останній? Малюнок: "Школа Авто"

Задача з теми про проїзд перехресть. Який з транспортних засобів проїде перехрестя першим, а який — останнім у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Школа Авто".

Реклама
Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. Білий автомобіль перший, автобус останній.
  2. Автобус перший, білий автомобіль останній.
  3. Автобус перший, синій автомобіль останній.
  4. Синій автомобіль перший, автобус останній.
  5. Білий автомобіль перший, синій автомобіль останній.
  6. Синій автомобіль перший, білий автомобіль останній

Розбір задачі

Тест з ПДР: хто першим та останнім проїде перехрестя?

На перехресті водії автобуса та синього автомобіля повертають ліворуч, а водій білої машини рухається прямо.

На перехресті видно знаки пріоритету 2.1 "Дати дорогу" та 7.8 "Напрямок головної дороги", згідно з якими водій синього авто перебуває на другорядній дорозі. Отже, він проїде перехрестя останнім.

Автобус та білий автомобіль знаходяться на головних рівнозначних дорогах. У таких випадках потрібно читати пункт 16.12 ПДР:

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух".

До водія білого автомобіля з правого боку наближається автобус.

Правильна відповідь

№3

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації