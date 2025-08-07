Интересный тест ПДД на перекрестке: как правильно разъехаться

Тест ПДД — как правильно разъехаться на перекрестке
Задача по теме о проезде перекрестков. Какое из транспортных средств проедет перекресток первым, а какое — последним в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "Школа Авто".
Варианты ответа
- Белый автомобиль первый, автобус последний.
- Автобус первый, белый автомобиль последний.
- Автобус первый, синий автомобиль последний.
- Синий автомобиль первый, автобус последний.
- Белый автомобиль первый, синий автомобиль последний.
- Синий автомобиль первый, белый автомобиль последний
Разбор задачи
На перекрестке водители автобуса и синего автомобиля поворачивают налево, а водитель белой машины движется прямо.
На перекрестке видны знаки приоритета 2.1 "Уступить дорогу" и 7.8 "Направление главной дороги", согласно которым водитель синего автомобиля находится на второстепенной дороге. Следовательно, он проедет перекресток последним.
Автобус и белый автомобиль находятся на главных равнозначных дорогах. В таких случаях нужно читать пункт 16.12 ПДД:
"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".
К водителю белого автомобиля с правой стороны приближается автобус.
Правильный ответ
№3
