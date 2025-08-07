Интересный тест ПДД на перекрестке: как правильно разъехаться

Кто последний? Рисунок: "Школа Авто"

Задача по теме о проезде перекрестков. Какое из транспортных средств проедет перекресток первым, а какое — последним в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "Школа Авто".

Варианты ответа

Белый автомобиль первый, автобус последний. Автобус первый, белый автомобиль последний. Автобус первый, синий автомобиль последний. Синий автомобиль первый, автобус последний. Белый автомобиль первый, синий автомобиль последний. Синий автомобиль первый, белый автомобиль последний

Разбор задачи

На перекрестке водители автобуса и синего автомобиля поворачивают налево, а водитель белой машины движется прямо.

На перекрестке видны знаки приоритета 2.1 "Уступить дорогу" и 7.8 "Направление главной дороги", согласно которым водитель синего автомобиля находится на второстепенной дороге. Следовательно, он проедет перекресток последним.

Автобус и белый автомобиль находятся на главных равнозначных дорогах. В таких случаях нужно читать пункт 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

К водителю белого автомобиля с правой стороны приближается автобус.

Правильный ответ

№3

