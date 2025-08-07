Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Тест ПДД — как правильно разъехаться на перекрестке

Тест ПДД — как правильно разъехаться на перекрестке

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2025 07:35
Интересный тест ПДД на перекрестке: как правильно разъехаться
Кто последний? Рисунок: "Школа Авто"

Задача по теме о проезде перекрестков. Какое из транспортных средств проедет перекресток первым, а какое — последним в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "Школа Авто".

Реклама
Читайте также:

Варианты ответа

  1. Белый автомобиль первый, автобус последний.
  2. Автобус первый, белый автомобиль последний.
  3. Автобус первый, синий автомобиль последний.
  4. Синий автомобиль первый, автобус последний.
  5. Белый автомобиль первый, синий автомобиль последний.
  6. Синий автомобиль первый, белый автомобиль последний

Разбор задачи

Тест з ПДР: хто першим та останнім проїде перехрестя?

На перекрестке водители автобуса и синего автомобиля поворачивают налево, а водитель белой машины движется прямо.

На перекрестке видны знаки приоритета 2.1 "Уступить дорогу" и 7.8 "Направление главной дороги", согласно которым водитель синего автомобиля находится на второстепенной дороге. Следовательно, он проедет перекресток последним.

Автобус и белый автомобиль находятся на главных равнозначных дорогах. В таких случаях нужно читать пункт 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

К водителю белого автомобиля с правой стороны приближается автобус.

Правильный ответ

№3

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации