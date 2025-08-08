Непростой тест ПДД: кто за кем проедет перекресток

Кто последний? Рисунок: "ПДД Украины, автомобили, дороги"

Задача по темам о проезде перекрестков и о начале движения и изменении его направления. В каком порядке транспортные средства проедут перекресток в изображенной на рисунке ситуации?

Варианты ответа

Автобус, мотоцикл, бензовоз, белый автомобиль. Автобус, мотоцикл, белый автомобиль, бензовоз. Автобус, белый автомобиль, мотоцикл, бензовоз. Мотоцикл, автобус, бензовоз, белый автомобиль. Мотоцикл, белый автомобиль, автобус, бензовоз. Мотоцикл, автобус, белый автомобиль, бензовоз.

Разбор задачи

На перекрестке мотоциклист и водитель белого автомобиля проезжают прямо, а водители автобуса и бензовоза поворачивают налево.

Последним участок покинет водитель белого автомобиля, ведь он выезжает с АЗС, о чем свидетельствует знак 6.7.1 "Автозаправочные станции".

Читаем пункт 10.2 ПДД:

"Выезжая на дорогу из жилой зоны, дворов, мест стоянки, автозаправочных станций и других прилегающих территорий, водитель должен перед проезжей частью или тротуаром уступить дорогу пешеходам и транспортным средствам, движущимся по ней, а съезжая с дороги — велосипедистам и пешеходам, направление движения которых он пересекает".

Согласно знакам приоритета 2.1 "Уступить дорогу", 2.3 "Главная дорога" и 7.8 "Направления главной дороги", мотоциклист и водитель автобуса находятся на главных дорогах, а водитель бензовоза — на второстепенной.

Читаем пункт 16.11 ПДД:

"На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, которые приближаются к данному перекрестку проезжих частей по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения".

Следовательно, водитель бензовоза должен уступить автобусу и мотоциклу. В свою очередь мотоциклист должен пропустить автобус, который приближается к нему с правой стороны.

Читаем пункт 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

Таким образом порядок разъезда будет следующим: автобус, мотоцикл, бензовоз, белое авто.

Правильный ответ

№1

