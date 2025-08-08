Непростой тест ПДД: кто за кем проедет перекресток

Хитрый тест ПДД на перекрестке — кто за кем проедет
Задача по темам о проезде перекрестков и о начале движения и изменении его направления. В каком порядке транспортные средства проедут перекресток в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложило сообщество "ПДД Украины, автомобили, дороги".
Варианты ответа
- Автобус, мотоцикл, бензовоз, белый автомобиль.
- Автобус, мотоцикл, белый автомобиль, бензовоз.
- Автобус, белый автомобиль, мотоцикл, бензовоз.
- Мотоцикл, автобус, бензовоз, белый автомобиль.
- Мотоцикл, белый автомобиль, автобус, бензовоз.
- Мотоцикл, автобус, белый автомобиль, бензовоз.
Разбор задачи
На перекрестке мотоциклист и водитель белого автомобиля проезжают прямо, а водители автобуса и бензовоза поворачивают налево.
Последним участок покинет водитель белого автомобиля, ведь он выезжает с АЗС, о чем свидетельствует знак 6.7.1 "Автозаправочные станции".
Читаем пункт 10.2 ПДД:
"Выезжая на дорогу из жилой зоны, дворов, мест стоянки, автозаправочных станций и других прилегающих территорий, водитель должен перед проезжей частью или тротуаром уступить дорогу пешеходам и транспортным средствам, движущимся по ней, а съезжая с дороги — велосипедистам и пешеходам, направление движения которых он пересекает".
Согласно знакам приоритета 2.1 "Уступить дорогу", 2.3 "Главная дорога" и 7.8 "Направления главной дороги", мотоциклист и водитель автобуса находятся на главных дорогах, а водитель бензовоза — на второстепенной.
Читаем пункт 16.11 ПДД:
"На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, которые приближаются к данному перекрестку проезжих частей по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения".
Следовательно, водитель бензовоза должен уступить автобусу и мотоциклу. В свою очередь мотоциклист должен пропустить автобус, который приближается к нему с правой стороны.
Читаем пункт 16.12 ПДД:
"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".
Таким образом порядок разъезда будет следующим: автобус, мотоцикл, бензовоз, белое авто.
Правильный ответ
№1
