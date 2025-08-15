Видео
Главная Авто Непростой тест ПДД — как повернуть налево без нарушения

Непростой тест ПДД — как повернуть налево без нарушения

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2025 19:45
Тест ПДД о повороте налево: как выполнить маневр без нарушений
Как не нарушить? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по темам о начале движения и изменении его направления и регулирования дорожного движения. По какой траектории разрешено осуществить поворот налево водителю красного автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Варианты ответа

  1. По траектории А.
  2. По траектории Б.
  3. Обе траектории разрешены.
  4. Обе траектории запрещены.

Разбор задачи

Тест з ПДР: як повернути ліворуч без порушення правил?

На перекрестке водитель красного авто намерен повернуть налево. Учитывая реверсивный светофор и разметку 1.9, он едет по дороге с реверсивной полосой, где направление движения может меняться на противоположное.

Ему предлагают два направления:

  • траектория А — поворот с правой полосы, которую водитель уже занимает;
  • траектория Б — поворот с предварительным выездом на полосу реверсивного движения.

Читаем пункт 10.4 ПДД:

"Перед поворотом направо и налево, в частности в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении, кроме случаев, когда осуществляется поворот при въезде на перекресток, где организовано круговое движение..."

В изображенной ситуации водитель уже находится в соответствующем крайнем положении, потому что реверсивный светофор выключен и ему вообще запрещено выезжать на реверсивную полосу.

Читаем пункт 8.7.4 ПДД:

"При выключенных сигналах реверсивного светофора, расположенного над полосой, обозначенной по обе стороны дорожной разметкой 1.9, въезд на эту полосу запрещен".

Правильный ответ

№1

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
