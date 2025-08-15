Тест ПДД о повороте налево: как выполнить маневр без нарушений

Как не нарушить? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по темам о начале движения и изменении его направления и регулирования дорожного движения. По какой траектории разрешено осуществить поворот налево водителю красного автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Варианты ответа

По траектории А. По траектории Б. Обе траектории разрешены. Обе траектории запрещены.

Разбор задачи

На перекрестке водитель красного авто намерен повернуть налево. Учитывая реверсивный светофор и разметку 1.9, он едет по дороге с реверсивной полосой, где направление движения может меняться на противоположное.

Ему предлагают два направления:

траектория А — поворот с правой полосы, которую водитель уже занимает;

— поворот с правой полосы, которую водитель уже занимает; траектория Б — поворот с предварительным выездом на полосу реверсивного движения.

Читаем пункт 10.4 ПДД:

"Перед поворотом направо и налево, в частности в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении, кроме случаев, когда осуществляется поворот при въезде на перекресток, где организовано круговое движение..."

В изображенной ситуации водитель уже находится в соответствующем крайнем положении, потому что реверсивный светофор выключен и ему вообще запрещено выезжать на реверсивную полосу.

Читаем пункт 8.7.4 ПДД:

"При выключенных сигналах реверсивного светофора, расположенного над полосой, обозначенной по обе стороны дорожной разметкой 1.9, въезд на эту полосу запрещен".

Правильный ответ

№1

