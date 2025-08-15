Тест ПДД о повороте налево: как выполнить маневр без нарушений

Непростой тест ПДД — как повернуть налево без нарушения
Задача по темам о начале движения и изменении его направления и регулирования дорожного движения. По какой траектории разрешено осуществить поворот налево водителю красного автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- По траектории А.
- По траектории Б.
- Обе траектории разрешены.
- Обе траектории запрещены.
Разбор задачи
На перекрестке водитель красного авто намерен повернуть налево. Учитывая реверсивный светофор и разметку 1.9, он едет по дороге с реверсивной полосой, где направление движения может меняться на противоположное.
Ему предлагают два направления:
- траектория А — поворот с правой полосы, которую водитель уже занимает;
- траектория Б — поворот с предварительным выездом на полосу реверсивного движения.
Читаем пункт 10.4 ПДД:
"Перед поворотом направо и налево, в частности в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении, кроме случаев, когда осуществляется поворот при въезде на перекресток, где организовано круговое движение..."
В изображенной ситуации водитель уже находится в соответствующем крайнем положении, потому что реверсивный светофор выключен и ему вообще запрещено выезжать на реверсивную полосу.
Читаем пункт 8.7.4 ПДД:
"При выключенных сигналах реверсивного светофора, расположенного над полосой, обозначенной по обе стороны дорожной разметкой 1.9, въезд на эту полосу запрещен".
Правильный ответ
№1
