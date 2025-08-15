Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Хитрый тест ПДД — куда может проехать водитель

Хитрый тест ПДД — куда может проехать водитель

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2025 07:35
Сложный тест ПДД: в каких направлениях может проехать водитель
Куда поехать? Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание дорожных знаков. Какой из вариантов поворота разрешается водителю красного автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Реклама
Читайте также:

Варианты ответа

  1. Варианты А и Б.
  2. Варианты А и Г.
  3. Варианты Б и В.
  4. Вариант Б.
  5. Все варианты, кроме В.
  6. Все варианты запрещены.

Разбор задачи

Тест з ПДР: куди може повернути автомобіль?

Водителю красного автомобиля предлагаются варианты А и Г (повороты на перекрестке), а также Б и В (повороты во дворы за перекрестком).

По правилам, требования знака 4.1 "Движение прямо" действуют на перекрестке, перед которым он установлен. Если знак установлен вне перекрестка, то его требования действуют на участке дороги до ближайшего перекрестка.

В изображенной на рисунке ситуации знак установлен за перекрестком, то есть не запрещает повороты А и Г. Требования знака распространяется только на повороты Б и В.

Но знак 4.1 не запрещает поворот направо во дворы жилых зон, АЗС и других прилегающих к дороге территорий. То есть повернуть по траектории Б можно.

Единственным запрещенным вариантом остается В.

Правильный ответ

№5

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации