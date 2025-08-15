Сложный тест ПДД: в каких направлениях может проехать водитель

Куда поехать? Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание дорожных знаков. Какой из вариантов поворота разрешается водителю красного автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Варианты ответа

Варианты А и Б. Варианты А и Г. Варианты Б и В. Вариант Б. Все варианты, кроме В. Все варианты запрещены.

Разбор задачи

Водителю красного автомобиля предлагаются варианты А и Г (повороты на перекрестке), а также Б и В (повороты во дворы за перекрестком).

По правилам, требования знака 4.1 "Движение прямо" действуют на перекрестке, перед которым он установлен. Если знак установлен вне перекрестка, то его требования действуют на участке дороги до ближайшего перекрестка.

В изображенной на рисунке ситуации знак установлен за перекрестком, то есть не запрещает повороты А и Г. Требования знака распространяется только на повороты Б и В.

Но знак 4.1 не запрещает поворот направо во дворы жилых зон, АЗС и других прилегающих к дороге территорий. То есть повернуть по траектории Б можно.

Единственным запрещенным вариантом остается В.

Правильный ответ

№5

