Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Тест ПДД про разворот — кто нарушает правила

Тест ПДД про разворот — кто нарушает правила

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2025 19:45
Тест ПДД: кто нарушает правила при выполнении разворота
Кто нарушитель? Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание дорожных знаков. Водитель какого автомобиля нарушает правила при выполнении разворота в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Реклама
Читайте также:

Варианты ответа

  1. Водитель красного автомобиля.
  2. Водитель белого автомобиля.
  3. Оба водителя нарушают правила.
  4. Ни один из водителей не нарушает правила.

Разбор задачи

Тест з ПДР: хто порушкє правила при розвороті?

На перекрестке водители красного и белого автомобилей намерены выполнить разворот. Перед ними установлен знак 3.23 "Поворот налево запрещен", который запрещает левый поворот, но разворот разрешается. Это временный знак на желтом фоне, который имеет преимущество над постоянными знаками.

Еще один знак 5.16 "Направления движения по полосам", который показывает количество полос на перекрестке и разрешенные направления движения по каждой из них. Если знак разрешает поворот налево с крайней левой полосы, то он разрешает и разворот с этой полосы. То есть водитель красного автомобиля может развернуться без проблем.

Но, если разворот с правой полосы выполнит водитель белого автомобиля, это будет нарушением правил, ведь хотя знак и позволял бы выполнить поворот налево с правой полосы (если бы это разрешение не отменил знак 3.23), то он все равно не давал бы права на разворот.

Правильный ответ

№2

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации