Тест ПДД: кто нарушает правила при выполнении разворота

Задача на знание дорожных знаков. Водитель какого автомобиля нарушает правила при выполнении разворота в изображенной на рисунке ситуации?

Водитель красного автомобиля. Водитель белого автомобиля. Оба водителя нарушают правила. Ни один из водителей не нарушает правила.

На перекрестке водители красного и белого автомобилей намерены выполнить разворот. Перед ними установлен знак 3.23 "Поворот налево запрещен", который запрещает левый поворот, но разворот разрешается. Это временный знак на желтом фоне, который имеет преимущество над постоянными знаками.

Еще один знак 5.16 "Направления движения по полосам", который показывает количество полос на перекрестке и разрешенные направления движения по каждой из них. Если знак разрешает поворот налево с крайней левой полосы, то он разрешает и разворот с этой полосы. То есть водитель красного автомобиля может развернуться без проблем.

Но, если разворот с правой полосы выполнит водитель белого автомобиля, это будет нарушением правил, ведь хотя знак и позволял бы выполнить поворот налево с правой полосы (если бы это разрешение не отменил знак 3.23), то он все равно не давал бы права на разворот.

№2

