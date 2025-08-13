Тест ПДР: хто порушує правила при виконанні розвороту

Хто порушник? Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання дорожніх знаків. Водій якого автомобіля порушує правила при виконанні розвороту у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Водій червоного автомобіля. Водій білого автомобіля. Обидва водії порушують правила. Жоден з водіїв не порушує правила.

Розбір задачі

На перехресті водії червоного та білого автомобілів мають намір виконати розворот. Перед ними встановлено знак 3.23 "Поворот ліворуч заборонено", який забороняє лівий поворот, але розворот дозволяється. Це тимчасовий знак на жовтому тлі, який має перевагу над постійними знаками.

Ще один знак 5.16 "Напрямки руху по смугах", який показує кількість смуг на перехресті та дозволені напрямки руху по кожній з них. Якщо знак дозволяє поворот ліворуч з крайньої лівої смуги, то він дозволяє й розворот з цієї смуги. Тобто водій червоного автомобіля може розвернутися без жодних проблем.

Але, якщо розворот з правої смуги виконає водій білого автомобіля, це буде порушенням правил, адже хоча знак й дозволяв би виконати поворот ліворуч з правої смуги (якби цей дозвіл не скасував знак 3.23), то він все одно не давав би права на розворот.

Правильна відповідь

№2

