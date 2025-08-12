Відео
Підтримати ЗСУ
Головна Авто Тест ПДР з регулювальником — хто може проїхати перехрестя

Тест ПДР з регулювальником — хто може проїхати перехрестя

Ua ru
Дата публікації: 12 серпня 2025 19:45
Тест ПДР: хто може проїхати перехрестя за сигналом регулювальника
Хто проїде? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про регулювання дорожнього руху. Водій якого транспортного засобу може проїхати перехрестя за сигналом регулювальника у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. Велосипедист.
  2. Водії білого та жовтого автомобілів.
  3. Велосипедист та водій червоного автомобіля.
  4. Водії червоного та білого автомобілів.
  5. Водій червоного автомобіля.
  6. Водій жовтого автомобіля.

Розбір задачі

Тест з ПДР: хто має право проїхати перехрестя?

На перехресті, де рух відбувається за сигналами регулювальника, водії червоного та білого автомобілів повертають праворуч, водій жовтого — ліворуч, а велосипедист проїжджає прямо.

Згідно з пунктом 8.8 ПДР, якщо права рука регулювальника витягнута вперед:

  • "з лівого боку (регулювальника) — дозволено рух трамвая ліворуч, нерейковим транспортним засобам — у всіх напрямках; пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною регулювальника;
  • з боку грудей — усім транспортним засобам дозволено рух лише праворуч;
  • з правого боку та спини — рух усіх транспортних засобів заборонено; пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною регулювальника".

Таким чином, червоному автомобілю рух забороняється в будь-якому напрямку. Велосипедисту можна лише праворуч, але йому потрібно прямо, отже, він мусить чекати іншого сигналу. Водіям жовтого та білого авто проїзд дозволений в усіх напрямках.

Правильна відповідь

№2

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
