Тест ПДР: хто може проїхати перехрестя за сигналом регулювальника

Тест ПДР з регулювальником — хто може проїхати перехрестя
Задача з теми про регулювання дорожнього руху. Водій якого транспортного засобу може проїхати перехрестя за сигналом регулювальника у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Велосипедист.
- Водії білого та жовтого автомобілів.
- Велосипедист та водій червоного автомобіля.
- Водії червоного та білого автомобілів.
- Водій червоного автомобіля.
- Водій жовтого автомобіля.
Розбір задачі
На перехресті, де рух відбувається за сигналами регулювальника, водії червоного та білого автомобілів повертають праворуч, водій жовтого — ліворуч, а велосипедист проїжджає прямо.
Згідно з пунктом 8.8 ПДР, якщо права рука регулювальника витягнута вперед:
- "з лівого боку (регулювальника) — дозволено рух трамвая ліворуч, нерейковим транспортним засобам — у всіх напрямках; пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною регулювальника;
- з боку грудей — усім транспортним засобам дозволено рух лише праворуч;
- з правого боку та спини — рух усіх транспортних засобів заборонено; пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною регулювальника".
Таким чином, червоному автомобілю рух забороняється в будь-якому напрямку. Велосипедисту можна лише праворуч, але йому потрібно прямо, отже, він мусить чекати іншого сигналу. Водіям жовтого та білого авто проїзд дозволений в усіх напрямках.
Правильна відповідь
№2
