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Головна Авто Хитрий тест ПДР — чи повинен водій зупинитися

Хитрий тест ПДР — чи повинен водій зупинитися

Ua ru
Дата публікації: 5 серпня 2025 07:35
Підступний тест ПДР: чи повинен водій зупинитися
Зупинятися? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про регулювання дорожнього руху. Чи зобовʼязаний водій білого автомобіля зупинитися у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Зобов'язаний зупинитися.
  2. Зобов'язаний зупинитися лише за наявності інших транспортних засобів.
  3. Не зобов'язаний зупинятися.

Розбір задачі

Тест з ПДР: чи потрібно зупинятися біля знаку СТОП?

На перехресті для водія білого автомобіля горить зелений сигнал світлофора, який дозволяє рух у будь-якому напрямку.

Водночас встановлено дорожній знак 2.2 "Проїзд без зупинки заборонено", який забороняє проїзд без зупинки перед розміткою 1.12 (стоп-лінія), а у разі, коли вона відсутня, перед знаком.

Читаємо пункт 8.3 ПДР:

"Сигнали світлофорів, крім жовтого миготливого, мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету".

2.2 "Проїзд без зупинки заборонено" — знак пріоритету, отже, якщо світлофор працює, він втрачає чинність.

Правильна відповідь

№3

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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