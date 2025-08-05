Підступний тест ПДР: чи повинен водій зупинитися

Хитрий тест ПДР — чи повинен водій зупинитися
Задача з теми про регулювання дорожнього руху. Чи зобовʼязаний водій білого автомобіля зупинитися у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Зобов'язаний зупинитися.
- Зобов'язаний зупинитися лише за наявності інших транспортних засобів.
- Не зобов'язаний зупинятися.
Розбір задачі
На перехресті для водія білого автомобіля горить зелений сигнал світлофора, який дозволяє рух у будь-якому напрямку.
Водночас встановлено дорожній знак 2.2 "Проїзд без зупинки заборонено", який забороняє проїзд без зупинки перед розміткою 1.12 (стоп-лінія), а у разі, коли вона відсутня, перед знаком.
Читаємо пункт 8.3 ПДР:
"Сигнали світлофорів, крім жовтого миготливого, мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету".
2.2 "Проїзд без зупинки заборонено" — знак пріоритету, отже, якщо світлофор працює, він втрачає чинність.
Правильна відповідь
№3
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