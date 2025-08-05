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Главная Авто Хитрый тест ПДД — должен ли водитель остановиться

Хитрый тест ПДД — должен ли водитель остановиться

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2025 07:35
Коварный тест ПДД: должен ли водитель остановиться
Останавливаться? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о регулировании дорожного движения. Обязан ли водитель белого автомобиля остановиться в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Обязан остановиться.
  2. Обязан остановиться только при наличии других транспортных средств.
  3. Не обязан останавливаться.

Разбор задачи

Тест з ПДР: чи потрібно зупинятися біля знаку СТОП?

На перекрестке для водителя белого автомобиля горит зеленый сигнал светофора, который разрешает движение в любом направлении.

В то же время установлен дорожный знак 2.2 "Проезд без остановки запрещен", который запрещает проезд без остановки перед разметкой 1.12 (стоп-линия), а в случае, когда она отсутствует, перед знаком.

Читаем пункт 8.3 ПДД:

"Сигналы светофоров, кроме желтого мигающего, имеют преимущество перед дорожными знаками приоритета".

2.2 "Проезд без остановки запрещен" — знак приоритета, следовательно, если светофор работает, он теряет силу.

Правильный ответ

№3

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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