Коварный тест ПДД: должен ли водитель остановиться

Хитрый тест ПДД — должен ли водитель остановиться
Задача по теме о регулировании дорожного движения. Обязан ли водитель белого автомобиля остановиться в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Обязан остановиться.
- Обязан остановиться только при наличии других транспортных средств.
- Не обязан останавливаться.
Разбор задачи
На перекрестке для водителя белого автомобиля горит зеленый сигнал светофора, который разрешает движение в любом направлении.
В то же время установлен дорожный знак 2.2 "Проезд без остановки запрещен", который запрещает проезд без остановки перед разметкой 1.12 (стоп-линия), а в случае, когда она отсутствует, перед знаком.
Читаем пункт 8.3 ПДД:
"Сигналы светофоров, кроме желтого мигающего, имеют преимущество перед дорожными знаками приоритета".
2.2 "Проезд без остановки запрещен" — знак приоритета, следовательно, если светофор работает, он теряет силу.
Правильный ответ
№3
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