Тест ПДД: кто может проехать перекресток по сигналу регулировщика

Кто проедет? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о регулировании дорожного движения. Водитель какого транспортного средства может проехать перекресток по сигналу регулировщика в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Реклама

Читайте также:

Варианты ответа

Велосипедист. Водители белого и желтого автомобилей. Велосипедист и водитель красного автомобиля. Водители красного и белого автомобилей. Водитель красного автомобиля. Водитель желтого автомобиля.

Разбор задачи

На перекрестке, где движение происходит по сигналам регулировщика, водители красного и белого автомобилей поворачивают направо, водитель желтого — налево, а велосипедист проезжает прямо.

Согласно пункту 8.8 ПДД, если правая рука регулировщика вытянута вперед:

" с левой стороны (регулировщика) — разрешено движение трамвая налево, нерельсовым транспортным средствам — во всех направлениях; пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной регулировщика;

— разрешено движение трамвая налево, нерельсовым транспортным средствам — во всех направлениях; пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной регулировщика; со стороны груди — всем транспортным средствам разрешено движение только справа;

— всем транспортным средствам разрешено движение только справа; с правой стороны и спины — движение всех транспортных средств запрещено; пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной регулировщика".

Таким образом, красному автомобилю движение запрещается в любом направлении. Велосипедисту можно только направо, но ему нужно прямо, следовательно, он должен ждать другого сигнала. Водителям желтого и белого авто проезд разрешен во всех направлениях.

Правильный ответ

№2

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения: