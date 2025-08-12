Тест ПДД: кто может проехать перекресток по сигналу регулировщика

Тест ПДД с регулировщиком — кто может проехать перекресток
Задача по теме о регулировании дорожного движения. Водитель какого транспортного средства может проехать перекресток по сигналу регулировщика в изображенной на рисунке ситуации?
Варианты ответа
- Велосипедист.
- Водители белого и желтого автомобилей.
- Велосипедист и водитель красного автомобиля.
- Водители красного и белого автомобилей.
- Водитель красного автомобиля.
- Водитель желтого автомобиля.
Разбор задачи
На перекрестке, где движение происходит по сигналам регулировщика, водители красного и белого автомобилей поворачивают направо, водитель желтого — налево, а велосипедист проезжает прямо.
Согласно пункту 8.8 ПДД, если правая рука регулировщика вытянута вперед:
- "с левой стороны (регулировщика) — разрешено движение трамвая налево, нерельсовым транспортным средствам — во всех направлениях; пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной регулировщика;
- со стороны груди — всем транспортным средствам разрешено движение только справа;
- с правой стороны и спины — движение всех транспортных средств запрещено; пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной регулировщика".
Таким образом, красному автомобилю движение запрещается в любом направлении. Велосипедисту можно только направо, но ему нужно прямо, следовательно, он должен ждать другого сигнала. Водителям желтого и белого авто проезд разрешен во всех направлениях.
Правильный ответ
№2
