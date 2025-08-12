Видео
Тест ПДД с регулировщиком — кто может проехать перекресток

Дата публикации 12 августа 2025 19:45
Тест ПДД: кто может проехать перекресток по сигналу регулировщика
Кто проедет? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о регулировании дорожного движения. Водитель какого транспортного средства может проехать перекресток по сигналу регулировщика в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Варианты ответа

  1. Велосипедист.
  2. Водители белого и желтого автомобилей.
  3. Велосипедист и водитель красного автомобиля.
  4. Водители красного и белого автомобилей.
  5. Водитель красного автомобиля.
  6. Водитель желтого автомобиля.

Разбор задачи

Тест з ПДР: хто має право проїхати перехрестя?

На перекрестке, где движение происходит по сигналам регулировщика, водители красного и белого автомобилей поворачивают направо, водитель желтого — налево, а велосипедист проезжает прямо.

Согласно пункту 8.8 ПДД, если правая рука регулировщика вытянута вперед:

  • "с левой стороны (регулировщика) — разрешено движение трамвая налево, нерельсовым транспортным средствам — во всех направлениях; пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной регулировщика;
  • со стороны груди — всем транспортным средствам разрешено движение только справа;
  • с правой стороны и спины — движение всех транспортных средств запрещено; пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной регулировщика".

Таким образом, красному автомобилю движение запрещается в любом направлении. Велосипедисту можно только направо, но ему нужно прямо, следовательно, он должен ждать другого сигнала. Водителям желтого и белого авто проезд разрешен во всех направлениях.

Правильный ответ

№2

