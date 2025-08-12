Интересный тест ПДД на перекрестке: кто проедет первым

Кто первый? Рисунок: Exist.ua

Задача по темам о регулировании дорожного движения и о проезде перекрестков. Кто проедет перекресток первым в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua.

Варианты ответа

Вы. Водитель встречного автомобиля.

Разбор задачи

На перекрестке светофор включил зеленый сигнал, который разрешает движение во всех направлениях. Вы намерены повернуть налево, а водитель встречного авто проезжает прямо.

Также на перекрестке установлены знаки приоритета 2.3 "Главная дорога" и 7.8 "Направление главной дороги", согласно которым на главной дороге находитесь именно вы. Но эти знаки не действуют в изображенной ситуации.

Читаем пункт 8.3 ПДД:

"Сигналы светофоров, кроме желтого мигающего, имеют преимущество перед дорожными знаками приоритета".

Также читаем пункт 16.6 ПДД:

"Поворачивая налево или разворачиваясь при зеленом сигнале основного светофора, водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся во встречном направлении прямо или поворачивающим направо".

Следовательно, вам придется пропустить встречный автомобиль.

Правильный ответ

№2

