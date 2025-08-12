Видео
Интересный тест ПДД — кто проедет перекресток первым

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2025 07:35
Интересный тест ПДД на перекрестке: кто проедет первым
Кто первый? Рисунок: Exist.ua

Задача по темам о регулировании дорожного движения и о проезде перекрестков. Кто проедет перекресток первым в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua.

Варианты ответа

  1. Вы.
  2. Водитель встречного автомобиля.

Разбор задачи

Тест з ПДР: хто першим проїде перехрестя?

На перекрестке светофор включил зеленый сигнал, который разрешает движение во всех направлениях. Вы намерены повернуть налево, а водитель встречного авто проезжает прямо.

Также на перекрестке установлены знаки приоритета 2.3 "Главная дорога" и 7.8 "Направление главной дороги", согласно которым на главной дороге находитесь именно вы. Но эти знаки не действуют в изображенной ситуации.

Читаем пункт 8.3 ПДД:

"Сигналы светофоров, кроме желтого мигающего, имеют преимущество перед дорожными знаками приоритета".

Также читаем пункт 16.6 ПДД:

"Поворачивая налево или разворачиваясь при зеленом сигнале основного светофора, водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся во встречном направлении прямо или поворачивающим направо".

Следовательно, вам придется пропустить встречный автомобиль.

Правильный ответ

№2

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
