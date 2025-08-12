Интересный тест ПДД на перекрестке: кто проедет первым

Интересный тест ПДД — кто проедет перекресток первым
Задача по темам о регулировании дорожного движения и о проезде перекрестков. Кто проедет перекресток первым в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал Exist.ua.
Варианты ответа
- Вы.
- Водитель встречного автомобиля.
Разбор задачи
На перекрестке светофор включил зеленый сигнал, который разрешает движение во всех направлениях. Вы намерены повернуть налево, а водитель встречного авто проезжает прямо.
Также на перекрестке установлены знаки приоритета 2.3 "Главная дорога" и 7.8 "Направление главной дороги", согласно которым на главной дороге находитесь именно вы. Но эти знаки не действуют в изображенной ситуации.
Читаем пункт 8.3 ПДД:
"Сигналы светофоров, кроме желтого мигающего, имеют преимущество перед дорожными знаками приоритета".
Также читаем пункт 16.6 ПДД:
"Поворачивая налево или разворачиваясь при зеленом сигнале основного светофора, водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся во встречном направлении прямо или поворачивающим направо".
Следовательно, вам придется пропустить встречный автомобиль.
Правильный ответ
№2
