Быстрый тест ПДД: кто нарушает правила

Кто нарушитель? Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание дорожных знаков и по теме о движении по автомагистралям и дорогам для автомобилей. Водитель какого транспортного средства нарушает правила в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Водитель желтого автомобиля. Водители желтого автомобиля и трактора. Водители белого автомобиля и трактора. Водитель белого автомобиля. Водитель трактора. Все водители нарушают правила.

Разбор задачи

На участке дороги трактор движется прямо, водитель белого автомобиля едет задним ходом, а водитель желтой машины остановился на обочине.

На участке установлен знак 5.3 "Дорога для автомобилей", обозначающий дорогу, предназначенную только для движения автомобилей, автобусов и мотоциклов, на которой действуют особые условия дорожного движения, предусмотренные разделом 27 ПДД.

Читаем пункт 27.2 ПДД:

"На автомагистралях и дорогах для автомобилей запрещается:

движение тракторов , самоходных машин и механизмов;

, самоходных машин и механизмов; движение грузовых транспортных средств с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 т вне первой и второй полос движения (за исключением поворота налево или разворота на дорогах для автомобилей);

остановка вне специальных мест для стоянки, обозначенных дорожными знаками 5.42.1 "Место для стоянки", 5.42.2 "Место для стоянки", 5.42.3 "Место для стоянки", 5.43 "Зона стоянки" или 6.15 "Место отдыха";

5.42.1 "Место для стоянки", 5.42.2 "Место для стоянки", 5.42.3 "Место для стоянки", 5.43 "Зона стоянки" или 6.15 "Место отдыха"; разворот и въезд в технологические разрывы разделительной полосы;

движение задним ходом ;

; учебная езда".

Правильный ответ

№6

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