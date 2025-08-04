Быстрый тест ПДД: кто нарушает правила

Тест ПДД для умных водителей — кто нарушает правила
Задача на знание дорожных знаков и по теме о движении по автомагистралям и дорогам для автомобилей. Водитель какого транспортного средства нарушает правила в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Водитель желтого автомобиля.
- Водители желтого автомобиля и трактора.
- Водители белого автомобиля и трактора.
- Водитель белого автомобиля.
- Водитель трактора.
- Все водители нарушают правила.
Разбор задачи
На участке дороги трактор движется прямо, водитель белого автомобиля едет задним ходом, а водитель желтой машины остановился на обочине.
На участке установлен знак 5.3 "Дорога для автомобилей", обозначающий дорогу, предназначенную только для движения автомобилей, автобусов и мотоциклов, на которой действуют особые условия дорожного движения, предусмотренные разделом 27 ПДД.
Читаем пункт 27.2 ПДД:
"На автомагистралях и дорогах для автомобилей запрещается:
- движение тракторов, самоходных машин и механизмов;
- движение грузовых транспортных средств с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 т вне первой и второй полос движения (за исключением поворота налево или разворота на дорогах для автомобилей);
- остановка вне специальных мест для стоянки, обозначенных дорожными знаками 5.42.1 "Место для стоянки", 5.42.2 "Место для стоянки", 5.42.3 "Место для стоянки", 5.43 "Зона стоянки" или 6.15 "Место отдыха";
- разворот и въезд в технологические разрывы разделительной полосы;
- движение задним ходом;
- учебная езда".
Правильный ответ
№6
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