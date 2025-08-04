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Главная Авто Тест ПДД для умных водителей — кто нарушает правила

Тест ПДД для умных водителей — кто нарушает правила

Ua ru
Дата публикации 4 августа 2025 19:45
Быстрый тест ПДД: кто нарушает правила
Кто нарушитель? Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание дорожных знаков и по теме о движении по автомагистралям и дорогам для автомобилей. Водитель какого транспортного средства нарушает правила в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Водитель желтого автомобиля.
  2. Водители желтого автомобиля и трактора.
  3. Водители белого автомобиля и трактора.
  4. Водитель белого автомобиля.
  5. Водитель трактора.
  6. Все водители нарушают правила.

Разбор задачи

Тест з ПДР: хто порушує правила на дорозі

На участке дороги трактор движется прямо, водитель белого автомобиля едет задним ходом, а водитель желтой машины остановился на обочине.

На участке установлен знак 5.3 "Дорога для автомобилей", обозначающий дорогу, предназначенную только для движения автомобилей, автобусов и мотоциклов, на которой действуют особые условия дорожного движения, предусмотренные разделом 27 ПДД.

Читаем пункт 27.2 ПДД:

"На автомагистралях и дорогах для автомобилей запрещается:

  • движение тракторов, самоходных машин и механизмов;
  • движение грузовых транспортных средств с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 т вне первой и второй полос движения (за исключением поворота налево или разворота на дорогах для автомобилей);
  • остановка вне специальных мест для стоянки, обозначенных дорожными знаками 5.42.1 "Место для стоянки", 5.42.2 "Место для стоянки", 5.42.3 "Место для стоянки", 5.43 "Зона стоянки" или 6.15 "Место отдыха";
  • разворот и въезд в технологические разрывы разделительной полосы;
  • движение задним ходом;
  • учебная езда".

Правильный ответ

№6

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авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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