Швидкий тест ПДР: хто порушує правила

Хто порушник? Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання дорожніх знаків та з теми про рух автомагістралями й дорогами для автомобілів. Водій якого транспортного засобу порушує правила у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Водій жовтого автомобіля. Водії жовтого автомобіля та трактора. Водії білого автомобіля та трактора. Водій білого автомобіля. Водій трактора. Усі водії порушують правила.

Розбір задачі

На ділянці дороги трактор рухається прямо, водій білого автомобіля їде заднім ходом, а водій жовтої машини зупинився на узбіччі.

На ділянці встановлено знак 5.3 "Дорога для автомобілів", який позначає дорогу, призначену лише для руху автомобілів, автобусів та мотоциклів, на якій діють особливі умови дорожнього руху, передбачені розділом 27 ПДР.

Читаємо пункт 27.2 ПДР:

"На автомагістралях і дорогах для автомобілів забороняється:

рух тракторів , самохідних машин і механізмів;

, самохідних машин і механізмів; рух вантажних транспортних засобів з дозволеною максимальною масою понад 3,5 т поза першою і другою смугами руху (за винятком повороту ліворуч чи розвороту на дорогах для автомобілів);

зупинка поза спеціальними місцями для стоянки, позначеними дорожніми знаками 5.42.1 "Місце для стоянки", 5.42.2 "Місце для стоянки", 5.42.3 "Місце для стоянки", 5.43 "Зона стоянки" або 6.15 "Місце відпочинку";

5.42.1 "Місце для стоянки", 5.42.2 "Місце для стоянки", 5.42.3 "Місце для стоянки", 5.43 "Зона стоянки" або 6.15 "Місце відпочинку"; розворот і в’їзд у технологічні розриви розділювальної смуги;

рух заднім ходом ;

; навчальна їзда".

Правильна відповідь

№6

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