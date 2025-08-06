Интересный тест ПДД: разрешен ли водителю сложный маневр

Тест ПДД о повороте направо — разрешен ли водителю маневр
Задача по теме о начале движения и изменении его направления. Разрешено ли водителю красного автомобиля сдать задним ходом и повернуть направо в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал Exist.ua.
Варианты ответа
- Разрешено.
- Разрешено, если рядом не будет других автомобилей.
- Запрещено.
Разбор задачи
Водитель красного автомобиля прозевал на перекрестке поворот направо, и теперь пытается исправить свою ошибку. Для этого он намерен проехать задним ходом, а затем повернуть направо.
Читаем пункт 10.10 ПДД:
"Запрещается движение транспортных средств задним ходом на автомагистралях, дорогах для автомобилей, железнодорожных переездах, пешеходных переходах, перекрестках, мостах, путепроводах, эстакадах, в тоннелях, на въездах и выездах из них, а также на участках дорог с ограниченной обзорностью или недостаточной видимостью".
Наличие на перекрестке знака 2.1 "Уступить дорогу" на решение задачи не влияет, а лишь указывает, что на участке дороги есть нерегулируемый перекресток неравнозначных дорог. Причем водитель красного автомобиля двигался по второстепенной дороге.
Правильный ответ
№3
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