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Головна Авто Тест ПДР про поворот праворуч — чи дозволений водію маневр

Тест ПДР про поворот праворуч — чи дозволений водію маневр

Ua ru
Дата публікації: 6 серпня 2025 07:35
Цікавий тест ПДР: чи дозволений водію складний маневр
Можна повернути? Малюнок: Exist.ua

Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. Чи дозволено водію червоного автомобіля здати заднім ходом та повернути праворуч у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua.

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Варіанти відповіді

  1. Дозволено.
  2. Дозволено, якщо поруч не буде інших автомобілів.
  3. Заборонено.

Розбір задачі

Тест з ПДР: чи дозволений водієві хитрий маневр?

Водій червоного автомобіля проґавив на перехресті поворот праворуч, й тепер намагається виправити свою помилку. Для цього він має намір проїхати заднім ходом, а потім повернути праворуч.

Читаємо пункт 10.10 ПДР:

"Забороняється рух транспортних засобів заднім ходом на автомагістралях, дорогах для автомобілів, залізничних переїздах, пішохідних переходах, перехрестях, мостах, шляхопроводах, естакадах, у тунелях, на в’їздах і виїздах з них, а також на ділянках доріг з обмеженою оглядовістю чи недостатньою видимістю".

Наявність на перехресті знака 2.1 "Дати дорогу" на розвʼязання задачі не впливає, а лише вказує, що на ділянці дороги є нерегульоване перехрестя нерівнозначних доріг. Причому водій червоного автомобіля рухався другорядною дорогою.

Правильна відповідь

№3

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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