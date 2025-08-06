Цікавий тест ПДР: чи дозволений водію складний маневр

Можна повернути? Малюнок: Exist.ua

Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. Чи дозволено водію червоного автомобіля здати заднім ходом та повернути праворуч у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua.

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Варіанти відповіді

Дозволено. Дозволено, якщо поруч не буде інших автомобілів. Заборонено.

Розбір задачі

Водій червоного автомобіля проґавив на перехресті поворот праворуч, й тепер намагається виправити свою помилку. Для цього він має намір проїхати заднім ходом, а потім повернути праворуч.

Читаємо пункт 10.10 ПДР:

"Забороняється рух транспортних засобів заднім ходом на автомагістралях, дорогах для автомобілів, залізничних переїздах, пішохідних переходах, перехрестях, мостах, шляхопроводах, естакадах, у тунелях, на в’їздах і виїздах з них, а також на ділянках доріг з обмеженою оглядовістю чи недостатньою видимістю".

Наявність на перехресті знака 2.1 "Дати дорогу" на розвʼязання задачі не впливає, а лише вказує, що на ділянці дороги є нерегульоване перехрестя нерівнозначних доріг. Причому водій червоного автомобіля рухався другорядною дорогою.

Правильна відповідь

№3

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