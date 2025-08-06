Цікавий тест ПДР: чи дозволений водію складний маневр

Тест ПДР про поворот праворуч — чи дозволений водію маневр
Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. Чи дозволено водію червоного автомобіля здати заднім ходом та повернути праворуч у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал Exist.ua.
Варіанти відповіді
- Дозволено.
- Дозволено, якщо поруч не буде інших автомобілів.
- Заборонено.
Розбір задачі
Водій червоного автомобіля проґавив на перехресті поворот праворуч, й тепер намагається виправити свою помилку. Для цього він має намір проїхати заднім ходом, а потім повернути праворуч.
Читаємо пункт 10.10 ПДР:
"Забороняється рух транспортних засобів заднім ходом на автомагістралях, дорогах для автомобілів, залізничних переїздах, пішохідних переходах, перехрестях, мостах, шляхопроводах, естакадах, у тунелях, на в’їздах і виїздах з них, а також на ділянках доріг з обмеженою оглядовістю чи недостатньою видимістю".
Наявність на перехресті знака 2.1 "Дати дорогу" на розвʼязання задачі не впливає, а лише вказує, що на ділянці дороги є нерегульоване перехрестя нерівнозначних доріг. Причому водій червоного автомобіля рухався другорядною дорогою.
Правильна відповідь
№3
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