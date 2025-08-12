Цікавий тест ПДР на перехресті: хто проїде першим

Цікавий тест ПДР — хто проїде перехрестя першим
Задача з тем про регулювання дорожнього руху та про проїзд перехресть. Хто проїде перехрестя першим у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал Exist.ua.
Варіанти відповіді
- Ви.
- Водій зустрічного автомобіля.
Розбір задачі
На перехресті світлофор увімкнув зелений сигнал, який дозволяє рух в усіх напрямках. Ви маєте намір повернути ліворуч, а водій зустрічного авто проїжджає прямо.
Також на перехресті встановлені знаки пріоритету 2.3 "Головна дорога" та 7.8 "Напрямок головної дороги", згідно з якими на головні дорозі перебуваєте саме ви. Але ці знаки не діють у зображеній ситуації.
Читаємо пункт 8.3 ПДР:
"Сигнали світлофорів, крім жовтого миготливого, мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету".
Також читаємо пункт 16.6 ПДР:
"Повертаючи ліворуч або розвертаючись при зеленому сигналі основного світлофора, водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються в зустрічному напрямку прямо або повертають праворуч".
Отже, вам доведеться пропустити зустрічний автомобіль.
Правильна відповідь
№2
Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:
Читайте Новини.LIVE!