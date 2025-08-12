Цікавий тест ПДР на перехресті: хто проїде першим

Хто перший? Малюнок: Exist.ua

Задача з тем про регулювання дорожнього руху та про проїзд перехресть. Хто проїде перехрестя першим у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua.

Реклама

Читайте також:

Варіанти відповіді

Ви. Водій зустрічного автомобіля.

Розбір задачі

На перехресті світлофор увімкнув зелений сигнал, який дозволяє рух в усіх напрямках. Ви маєте намір повернути ліворуч, а водій зустрічного авто проїжджає прямо.

Також на перехресті встановлені знаки пріоритету 2.3 "Головна дорога" та 7.8 "Напрямок головної дороги", згідно з якими на головні дорозі перебуваєте саме ви. Але ці знаки не діють у зображеній ситуації.

Читаємо пункт 8.3 ПДР:

"Сигнали світлофорів, крім жовтого миготливого, мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету".

Також читаємо пункт 16.6 ПДР:

"Повертаючи ліворуч або розвертаючись при зеленому сигналі основного світлофора, водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються в зустрічному напрямку прямо або повертають праворуч".

Отже, вам доведеться пропустити зустрічний автомобіль.

Правильна відповідь

№2

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху: