Головна Авто Цікавий тест ПДР — хто проїде перехрестя першим

Цікавий тест ПДР — хто проїде перехрестя першим

Ua ru
Дата публікації: 12 серпня 2025 07:35
Цікавий тест ПДР на перехресті: хто проїде першим
Хто перший? Малюнок: Exist.ua

Задача з тем про регулювання дорожнього руху та про проїзд перехресть. Хто проїде перехрестя першим у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua.

Варіанти відповіді

  1. Ви.
  2. Водій зустрічного автомобіля.

Розбір задачі

Тест з ПДР: хто першим проїде перехрестя?

На перехресті світлофор увімкнув зелений сигнал, який дозволяє рух в усіх напрямках. Ви маєте намір повернути ліворуч, а водій зустрічного авто проїжджає прямо.

Також на перехресті встановлені знаки пріоритету 2.3 "Головна дорога" та 7.8 "Напрямок головної дороги", згідно з якими на головні дорозі перебуваєте саме ви. Але ці знаки не діють у зображеній ситуації.

Читаємо пункт 8.3 ПДР:

"Сигнали світлофорів, крім жовтого миготливого, мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету".

Також читаємо пункт 16.6 ПДР:

"Повертаючи ліворуч або розвертаючись при зеленому сигналі основного світлофора, водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються в зустрічному напрямку прямо або повертають праворуч".

Отже, вам доведеться пропустити зустрічний автомобіль.

Правильна відповідь

№2

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
