Цікавий тест ПДР: хто кого пропускає на виїзді

Хто перший? Малюнок: Exist.ua

Задача з тем про обов'язки й права пішоходів та про початок руху та зміну його напрямку. Чи зобовʼязаний водій зеленого автомобіля пропускати пішохода у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua.

Реклама

Читайте також:

Варіанти відповіді

Зобовʼязаний. Не зобовʼязаний.

Розбір задачі

Водій зеленого автомобіля виїжджає з житлової зони, про що свідчить знак 5.34 "Житлова зона", та має намір повернути праворуч. Водночас пішохідка збирається перейти дорогу.

Хоча ділянка не позначена знаком 5.38.1 "Пішохідний перехід" та на дорозі відсутня розмітка 1.14.1 "Зебра", жінка має право переходити дорогу у вказаному місці.

Читаємо пункт 4.7 ПДР:

"Пішоходи повинні переходити проїзну частину по пішохідних переходах, зокрема підземних та надземних, а у разі їх відсутності — на перехрестях по лініях тротуарів або узбіч".

Водночас водій зеленої машини зобовʼязаний пропустити не лише пішохідку, але й синій автомобіль.

Читаємо пункт 10.2 ПДР:

"Виїжджаючи на дорогу з житлової зони, дворів, місць стоянки, автозаправних станцій та інших прилеглих територій, водій повинен перед проїзною частиною чи тротуаром дати дорогу пішоходам і транспортним засобам, що рухаються по ній, а з’їжджаючи з дороги — велосипедистам і пішоходам, напрямок руху яких він перетинає".

Правильна відповідь

№1

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху: