Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Тест ПДД на выезде — кто кого пропускает

Тест ПДД на выезде — кто кого пропускает

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2025 07:35
Интересный тест ПДД: кто кого пропускает на выезде
Кто первый? Рисунок: Exist.ua

Задача по темам об обязанностях и правах пешеходов и о начале движения и изменении его направления. Обязан ли водитель зеленого автомобиля пропускать пешехода в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua.

Реклама
Читайте также:

Варианты ответа

  1. Обязан.
  2. Не обязан.

Разбор задачи

Тест з ПДР: чи потрібно пропустити пішохіда?

Водитель зеленого автомобиля выезжает из жилой зоны, о чем свидетельствует знак 5.34 "Жилая зона", и намерен повернуть направо. В то же время пешеход собирается перейти дорогу.

Хотя участок не обозначен знаком 5.38.1 "Пешеходный переход" и на дороге отсутствует разметка 1.14.1 "Зебра", женщина имеет право переходить дорогу в указанном месте.

Читаем пункт 4.7 ПДД:

"Пешеходы должны переходить проезжую часть по пешеходным переходам, в том числе подземным и надземным, а в случае их отсутствия — на перекрестках по линиям тротуаров или обочин".

При этом водитель зеленой машины обязан пропустить не только пешехода, но и синий автомобиль.

Читаем пункт 10.2 ПДД:

"Выезжая на дорогу из жилой зоны, дворов, мест стоянки, автозаправочных станций и других прилегающих территорий, водитель должен перед проезжей частью или тротуаром уступить дорогу пешеходам и транспортным средствам, движущимся по ней, а съезжая с дороги — велосипедистам и пешеходам, направление движения которых он пересекает".

Правильный ответ

№1

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации