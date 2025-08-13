Интересный тест ПДД: кто кого пропускает на выезде

Кто первый? Рисунок: Exist.ua

Задача по темам об обязанностях и правах пешеходов и о начале движения и изменении его направления. Обязан ли водитель зеленого автомобиля пропускать пешехода в изображенной на рисунке ситуации?

Варианты ответа

Обязан. Не обязан.

Разбор задачи

Водитель зеленого автомобиля выезжает из жилой зоны, о чем свидетельствует знак 5.34 "Жилая зона", и намерен повернуть направо. В то же время пешеход собирается перейти дорогу.

Хотя участок не обозначен знаком 5.38.1 "Пешеходный переход" и на дороге отсутствует разметка 1.14.1 "Зебра", женщина имеет право переходить дорогу в указанном месте.

Читаем пункт 4.7 ПДД:

"Пешеходы должны переходить проезжую часть по пешеходным переходам, в том числе подземным и надземным, а в случае их отсутствия — на перекрестках по линиям тротуаров или обочин".

При этом водитель зеленой машины обязан пропустить не только пешехода, но и синий автомобиль.

Читаем пункт 10.2 ПДД:

"Выезжая на дорогу из жилой зоны, дворов, мест стоянки, автозаправочных станций и других прилегающих территорий, водитель должен перед проезжей частью или тротуаром уступить дорогу пешеходам и транспортным средствам, движущимся по ней, а съезжая с дороги — велосипедистам и пешеходам, направление движения которых он пересекает".

Правильный ответ

№1

