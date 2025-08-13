Интересный тест ПДД: кто кого пропускает на выезде

Тест ПДД на выезде — кто кого пропускает
Задача по темам об обязанностях и правах пешеходов и о начале движения и изменении его направления. Обязан ли водитель зеленого автомобиля пропускать пешехода в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал Exist.ua.
Варианты ответа
- Обязан.
- Не обязан.
Разбор задачи
Водитель зеленого автомобиля выезжает из жилой зоны, о чем свидетельствует знак 5.34 "Жилая зона", и намерен повернуть направо. В то же время пешеход собирается перейти дорогу.
Хотя участок не обозначен знаком 5.38.1 "Пешеходный переход" и на дороге отсутствует разметка 1.14.1 "Зебра", женщина имеет право переходить дорогу в указанном месте.
Читаем пункт 4.7 ПДД:
"Пешеходы должны переходить проезжую часть по пешеходным переходам, в том числе подземным и надземным, а в случае их отсутствия — на перекрестках по линиям тротуаров или обочин".
При этом водитель зеленой машины обязан пропустить не только пешехода, но и синий автомобиль.
Читаем пункт 10.2 ПДД:
"Выезжая на дорогу из жилой зоны, дворов, мест стоянки, автозаправочных станций и других прилегающих территорий, водитель должен перед проезжей частью или тротуаром уступить дорогу пешеходам и транспортным средствам, движущимся по ней, а съезжая с дороги — велосипедистам и пешеходам, направление движения которых он пересекает".
Правильный ответ
№1
Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:
Читайте Новини.LIVE!