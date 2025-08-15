Відео
Головна Авто Хитрий тест ПДР — куди може проїхати водій

Хитрий тест ПДР — куди може проїхати водій

Ua ru
Дата публікації: 15 серпня 2025 07:35
Складний тест ПДР: в яких напрямках може проїхати водій
Куди поїхати? Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання дорожніх знаків. Який з варіантів повороту дозволяється водієві червоного автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

  1. Варіанти А та Б.
  2. Варіанти А та Г.
  3. Варіанти Б та В.
  4. Варіант Б.
  5. Усі варіанти, окрім В.
  6. Усі варіанти заборонені.

Розбір задачі

Тест з ПДР: куди може повернути автомобіль?

Водію червоного автомобіля пропонуються варіанти А та Г (повороти на перехресті), а також Б та В (повороти у двори за перехрестям).

За правилами, вимоги знаку 4.1 "Рух прямо" діють на перехресті, перед яким його встановлено. Якщо знак встановлено поза перехрестям, то його вимоги діють на ділянці дороги до найближчого перехрестя.

В зображеній на малюнку ситуації знак встановлено за перехрестям, тобто не забороняє повороти А та Г. Вимоги знаку поширюється лише на повороти Б та В.

Але знак 4.1 не забороняє поворот праворуч у двори житлових зон, АЗС та інших прилеглих до дороги територій. Тобто повернути за траєкторією Б можна.

Єдиним забороненим варіантом залишається В.

Правильна відповідь

№5

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
