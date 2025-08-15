Тест ПДР про поворот ліворуч: як виконати маневр без порушень

Непростий тест ПДР — як повернути ліворуч без порушення
Задача з тем про початок руху та зміну його напрямку та регулювання дорожнього руху. За якою траєкторією дозволено здійснити поворот ліворуч водієві червоного автомобіля в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- За траєкторією А.
- За траєкторією Б.
- Обидві траєкторії дозволені.
- Обидві траєкторії заборонені.
Розбір задачі
На перехресті водій червоного авто має намір повернути ліворуч. З огляду на реверсивний світлофор та розмітку 1.9, він їде дорогою з реверсивною смугою, де напрямок руху може змінюватися на протилежний.
Йому пропонують два напрямки:
- траєкторія А — поворот з правої смуги, яку водій вже займає;
- траєкторія Б — поворот з попереднім виїздом на смугу реверсивного руху.
Читаємо пункт 10.4 ПДР:
"Перед поворотом праворуч та ліворуч, зокрема в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку, крім випадків, коли здійснюється поворот у разі в'їзду на перехрестя, де організовано круговий рух..."
В зображеній ситуації водій вже перебуває у відповідному крайньому положенні, тому що реверсивний світлофор вимкнений і йому взагалі заборонено виїжджати на реверсивну смугу.
Читаємо пункт 8.7.4 ПДР:
"При вимкнених сигналах реверсивного світлофора, що розташований над смугою, позначеною з обох боків дорожньою розміткою 1.9, в’їзд на цю смугу заборонено".
Правильна відповідь
№1
Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:
Читайте Новини.LIVE!