Тест ПДР про поворот ліворуч: як виконати маневр без порушень

Як не порушити? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з тем про початок руху та зміну його напрямку та регулювання дорожнього руху. За якою траєкторією дозволено здійснити поворот ліворуч водієві червоного автомобіля в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Реклама

Читайте також:

Варіанти відповіді

За траєкторією А. За траєкторією Б. Обидві траєкторії дозволені. Обидві траєкторії заборонені.

Розбір задачі

На перехресті водій червоного авто має намір повернути ліворуч. З огляду на реверсивний світлофор та розмітку 1.9, він їде дорогою з реверсивною смугою, де напрямок руху може змінюватися на протилежний.

Йому пропонують два напрямки:

траєкторія А — поворот з правої смуги, яку водій вже займає;

— поворот з правої смуги, яку водій вже займає; траєкторія Б — поворот з попереднім виїздом на смугу реверсивного руху.

Читаємо пункт 10.4 ПДР:

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, зокрема в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку, крім випадків, коли здійснюється поворот у разі в'їзду на перехрестя, де організовано круговий рух..."

В зображеній ситуації водій вже перебуває у відповідному крайньому положенні, тому що реверсивний світлофор вимкнений і йому взагалі заборонено виїжджати на реверсивну смугу.

Читаємо пункт 8.7.4 ПДР:

"При вимкнених сигналах реверсивного світлофора, що розташований над смугою, позначеною з обох боків дорожньою розміткою 1.9, в’їзд на цю смугу заборонено".

Правильна відповідь

№1

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху: