Тест ПДР: чи можна підібрати пасажирку після розвороту

Так можна? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з тем про зупинку та стоянку та про початок руху та зміну його напрямку. Чи дозволяється водієві жовтого автомобіля розворот та зупинка для посадки пасажирки у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Реклама

Читайте також:

Варіанти відповіді

Дозволяється. Дозволяється лише за відсутності маршрутних транспортних засобів. Дозволяється лише в світлу пору доби. Забороняється.

Розбір задачі

На ділянці дороги водій має намір розвернутися, щоб потім зупинитися для посадки пасажирки. Переривчаста розмітка збоку автомобіля дозволяє виконати розворот, а згідно з пунктом пункт 10.7 ПДР, біля зупинок громадського транспорту розворот не заборонений.

Тепер читаємо пункт 15.9 ПДР:

"Зупинка забороняється ближче 30 м від посадкових майданчиків для зупинки маршрутних транспортних засобів, а коли їх немає — ближче 30 м від дорожнього знака такої зупинки з обох боків".

Дорожній знак 5.45.1 "Пункт зупинки автобуса" встановлений. Це значить, що підібрати пасажирку треба в іншому місці — далі від зупинки.

Правильна відповідь

№4

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху: