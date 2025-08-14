Відео
Тест ПДР про розворот — чи можна підібрати пасажирку

Тест ПДР про розворот — чи можна підібрати пасажирку

Ua ru
Дата публікації: 14 серпня 2025 19:45
Тест ПДР: чи можна підібрати пасажирку після розвороту
Так можна? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з тем про зупинку та стоянку та про початок руху та зміну його напрямку. Чи дозволяється водієві жовтого автомобіля розворот та зупинка для посадки пасажирки у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

  1. Дозволяється.
  2. Дозволяється лише за відсутності маршрутних транспортних засобів.
  3. Дозволяється лише в світлу пору доби.
  4. Забороняється.

Розбір задачі

Тест з ПДР: чи можна розвернутися та взяти пасажирку?

На ділянці дороги водій має намір розвернутися, щоб потім зупинитися для посадки пасажирки. Переривчаста розмітка збоку автомобіля дозволяє виконати розворот, а згідно з пунктом пункт 10.7 ПДР, біля зупинок громадського транспорту розворот не заборонений.

Тепер читаємо пункт 15.9 ПДР:

"Зупинка забороняється ближче 30 м від посадкових майданчиків для зупинки маршрутних транспортних засобів, а коли їх немає — ближче 30 м від дорожнього знака такої зупинки з обох боків".

Дорожній знак  5.45.1 "Пункт зупинки автобуса" встановлений. Це значить, що підібрати пасажирку треба в іншому місці — далі від зупинки.

Правильна відповідь

№4

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
