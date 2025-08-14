Тест ПДР: чи можна підібрати пасажирку після розвороту

Тест ПДР про розворот — чи можна підібрати пасажирку
Задача з тем про зупинку та стоянку та про початок руху та зміну його напрямку. Чи дозволяється водієві жовтого автомобіля розворот та зупинка для посадки пасажирки у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Дозволяється.
- Дозволяється лише за відсутності маршрутних транспортних засобів.
- Дозволяється лише в світлу пору доби.
- Забороняється.
Розбір задачі
На ділянці дороги водій має намір розвернутися, щоб потім зупинитися для посадки пасажирки. Переривчаста розмітка збоку автомобіля дозволяє виконати розворот, а згідно з пунктом пункт 10.7 ПДР, біля зупинок громадського транспорту розворот не заборонений.
Тепер читаємо пункт 15.9 ПДР:
"Зупинка забороняється ближче 30 м від посадкових майданчиків для зупинки маршрутних транспортних засобів, а коли їх немає — ближче 30 м від дорожнього знака такої зупинки з обох боків".
Дорожній знак 5.45.1 "Пункт зупинки автобуса" встановлений. Це значить, що підібрати пасажирку треба в іншому місці — далі від зупинки.
Правильна відповідь
№4
Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:
Читайте Новини.LIVE!