Тест ПДД: можно ли подобрать пассажира после разворота

Так можно? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по темам об остановке и стоянке и о начале движения и изменении его направления. Разрешается ли водителю желтого автомобиля разворот и остановка для посадки пассажира в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Варианты ответа

Разрешается. Разрешается только при отсутствии маршрутных транспортных средств. Разрешается только в светлое время суток. Запрещается.

Разбор задачи

На участке дороги водитель намерен развернуться, чтобы потом остановиться для посадки пассажира. Прерывистая разметка сбоку автомобиля позволяет выполнить разворот, а согласно пункту пункт 10.7 ПДД, возле остановок общественного транспорта разворот не запрещен.

Теперь читаем пункт 15.9 ПДД:

"Остановка запрещается ближе 30 м от посадочных площадок для остановки маршрутных транспортных средств, а когда их нет — ближе 30 м от дорожного знака такой остановки с обеих сторон".

Дорожный знак 5.45.1 "Пункт остановки автобуса" установлен. Это значит, что подобрать пассажира надо в другом месте — дальше от остановки.

Правильный ответ

№4

