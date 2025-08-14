Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Тест ПДД про разворот — можно ли подобрать пассажира

Тест ПДД про разворот — можно ли подобрать пассажира

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2025 19:45
Тест ПДД: можно ли подобрать пассажира после разворота
Так можно? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по темам об остановке и стоянке и о начале движения и изменении его направления. Разрешается ли водителю желтого автомобиля разворот и остановка для посадки пассажира в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Реклама
Читайте также:

Варианты ответа

  1. Разрешается.
  2. Разрешается только при отсутствии маршрутных транспортных средств.
  3. Разрешается только в светлое время суток.
  4. Запрещается.

Разбор задачи

Тест з ПДР: чи можна розвернутися та взяти пасажирку?

На участке дороги водитель намерен развернуться, чтобы потом остановиться для посадки пассажира. Прерывистая разметка сбоку автомобиля позволяет выполнить разворот, а согласно пункту пункт 10.7 ПДД, возле остановок общественного транспорта разворот не запрещен.

Теперь читаем пункт 15.9 ПДД:

"Остановка запрещается ближе 30 м от посадочных площадок для остановки маршрутных транспортных средств, а когда их нет — ближе 30 м от дорожного знака такой остановки с обеих сторон".

Дорожный знак 5.45.1 "Пункт остановки автобуса" установлен. Это значит, что подобрать пассажира надо в другом месте — дальше от остановки.

Правильный ответ

№4

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации