Тест ПДД: можно ли подобрать пассажира после разворота

Тест ПДД про разворот — можно ли подобрать пассажира
Задача по темам об остановке и стоянке и о начале движения и изменении его направления. Разрешается ли водителю желтого автомобиля разворот и остановка для посадки пассажира в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Разрешается.
- Разрешается только при отсутствии маршрутных транспортных средств.
- Разрешается только в светлое время суток.
- Запрещается.
Разбор задачи
На участке дороги водитель намерен развернуться, чтобы потом остановиться для посадки пассажира. Прерывистая разметка сбоку автомобиля позволяет выполнить разворот, а согласно пункту пункт 10.7 ПДД, возле остановок общественного транспорта разворот не запрещен.
Теперь читаем пункт 15.9 ПДД:
"Остановка запрещается ближе 30 м от посадочных площадок для остановки маршрутных транспортных средств, а когда их нет — ближе 30 м от дорожного знака такой остановки с обеих сторон".
Дорожный знак 5.45.1 "Пункт остановки автобуса" установлен. Это значит, что подобрать пассажира надо в другом месте — дальше от остановки.
Правильный ответ
№4
