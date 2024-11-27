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Экспресс-тест по ПДД — где может остановиться авто

27 ноября 2024 06:45
Валентин Бандура - Редактор
ПДД-тест за 10 секунд — где может остановиться авто
Где остановка? Рисунок: "За! Правилами"
Валентин Бандура - Редактор

Задача по теме остановки и стоянки. Водитель какого автомобиля нарушит правила, поставив автомобиль на стоянку в обозначенном на рисунке месте?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Водитель красного автомобиля.
  2. Водитель желтого автомобиля.
  3. Оба водителя нарушат правила.
  4. Оба водителя не нарушат правила.

Разбор задачи

Экспресс-тест по ПДД — где может остановиться авто - фото 1

Оба водителя намерены поставить свои автомобили на стоянку. При этом красная машина останавливается у правого края дороги, а желтая — на специально отведенном месте обозначенном дорожным знаком 5.42.1 "Место для стоянки".


Экспресс-тест по ПДД — где может остановиться авто - фото 2

Читаем пункт 15.2 ПДД:

"При отсутствии специально отведенных мест или обочины или когда остановка, или стоянка там невозможны, они разрешаются у правого края проезжей части (как можно правее, чтобы не препятствовать другим участникам дорожного движения)".

То есть, остановка или стоянка в месте, которое выбрал водитель красного автомобиля, в этом случае запрещена, ведь специально отведенное место для парковки на рисунке присутствует.

Нарушит ли правила водитель желтого авто, пересекая сплошную линию разметки перед заездом на стоянку? Нет. Эту широкую сплошную линию разметки можно пересекать, когда она обозначает край проезжей части.

Правильный ответ №1

Ранее мы предлагали интересные задачи по ПДД:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест

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