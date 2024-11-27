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Експрес-тест з ПДР — де може зупинитися авто

27 листопада 2024 06:45
Валентин Бандура - Редактор
ПДР-тест за 10 секунд — де може зупинитися авто
Де зупинка? Малюнок: "За! Правилами"
Валентин Бандура - Редактор

Задача з теми зупинки та стоянки. Водій якого автомобіля порушить правила, поставивши автомобіль на стоянку у позначеному на малюнку місці?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Водій червоного автомобіля.
  2. Водій жовтого автомобіля.
  3. Обидва водії порушать правила.
  4. Обидва водії не порушать правила.

Розбір задачі

Експрес-тест з ПДР — де може зупинитися авто - фото 1

Обидва водії мають намір поставити свої автомобілі на стоянку. При цьому червона машина зупиняється біля правого краю дороги, а жовта — на спеціально відведеному місці позначеному дорожнім знаком 5.42.1 "Місце для стоянки".


Експрес-тест з ПДР — де може зупинитися авто - фото 2

Читаємо пункт 15.2 ПДР:

"За відсутності спеціально відведених місць чи узбіччя або коли зупинка, чи стоянка там неможливі, вони дозволяються біля правого краю проїзної частини (якомога правіше, щоб не перешкоджати іншим учасникам дорожнього руху)".

Тобто зупинка чи стоянка у місці, яке обрав водій червоного автомобіля у цьому випадку заборонена, адже спеціально відведене місце для паркування на малюнку присутнє.

Чи порушить правила водій жовтого авто, перетнувши суцільну лінію розмітки, заїжджаючи на стоянку? Ні. Цю широку суцільну лінію розмітки дозволяється перетинати, коли вона позначає край проїзної частини.

Правильна відповідь №1

Раніше ми пропонували цікаві задачі з ПДР:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест

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