ПДР-тест за 10 секунд — де може зупинитися авто

Де зупинка? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми зупинки та стоянки. Водій якого автомобіля порушить правила, поставивши автомобіль на стоянку у позначеному на малюнку місці?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Водій червоного автомобіля. Водій жовтого автомобіля. Обидва водії порушать правила. Обидва водії не порушать правила.

Розбір задачі

Обидва водії мають намір поставити свої автомобілі на стоянку. При цьому червона машина зупиняється біля правого краю дороги, а жовта — на спеціально відведеному місці позначеному дорожнім знаком 5.42.1 "Місце для стоянки".





Читаємо пункт 15.2 ПДР:

"За відсутності спеціально відведених місць чи узбіччя або коли зупинка, чи стоянка там неможливі, вони дозволяються біля правого краю проїзної частини (якомога правіше, щоб не перешкоджати іншим учасникам дорожнього руху)".

Тобто зупинка чи стоянка у місці, яке обрав водій червоного автомобіля у цьому випадку заборонена, адже спеціально відведене місце для паркування на малюнку присутнє.

Чи порушить правила водій жовтого авто, перетнувши суцільну лінію розмітки, заїжджаючи на стоянку? Ні. Цю широку суцільну лінію розмітки дозволяється перетинати, коли вона позначає край проїзної частини.

Правильна відповідь №1

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