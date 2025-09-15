Видео
Сложный тест ПДД — куда может проехать водитель

Дата публикации 15 сентября 2025 07:35
Непростой тест ПДД: куда может проехать водитель
Куда можно? Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание дорожных знаков. В каких направлениях разрешено продолжить движение водителю красного автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Варианты ответа

  1. Прямо.
  2. Прямо и в обратном направлении.
  3. Направо и налево.
  4. Направо, налеао и в обратном направлении.
  5. В обратном направлении.
  6. Все направления разрешены.

Разбор задачи

Тест з ПДР: в яких напрямках дозволено рух авто?

На перекрестке установлены дорожные знаки 2.1 "Уступить дорогу", 3.1 "Движение запрещено", 7.5.7 "Вид транспортного средства"и 7.3.3 "Направление действия".

Знак 2.1 "Уступить дорогу" на решение этой задачи не влияет. А все остальные знаки вместе можно прочитать так: на перекрестке запрещается движение велосипедов направо и налево.

Таким образом, знаки не касаются водителя красного автомобиля, и он может ехать в любом из предложенных направлений.

Правильный ответ

№6

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:

