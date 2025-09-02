Видео
Тест ПДД на круговом перекрестке — кто нарушает правила

Тест ПДД на круговом перекрестке — кто нарушает правила

Ua ru
Дата публикации 2 сентября 2025 19:45
Тест ПДД: кто нарушает правила на круговом перекрестке
Кто нарушитель? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о начале движения и изменении его направления. Водитель какого автомобиля нарушает правила на круговом перекрестке в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Варианты ответа

  1. Водитель красного автомобиля.
  2. Водители синего и желтого автомобилей.
  3. Водитель синего автомобиля.
  4. Водители синего и красного автомобилей.
  5. Все водители нарушают правила.
  6. Ни один из водителей не нарушает правила.

Разбор задачи

Тест з ПДР: хто порушує правила на колі?

Водитель красного автомобиля заезжает на круг с левой полосы. Водители синего и желтого авто с этого круга выезжают соответственно — с левой и правой полос.

Читаем пункт 10.4 ПДД:

"Перед поворотом направо и налево, в частности в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении, кроме случаев, когда осуществляется поворот при въезде на перекресток, где организовано круговое движение..."

Таким образом водитель красного автомобиля не нарушает правила дорожного движения, ведь заезжать на круг можно с любой полосы.

Читаем пункт 10.5 ПДД:

"Выезд с перекрестка, где организовано круговое движение, может осуществляться с любой полосы, если направление движения не определено дорожными знаками или разметкой и это не создаст препятствий транспортным средствам, движущимся в попутном направлении справа".

Итак, водители синего и желтого автомобилей также едут по правилам, ведь выезжать с круга можно с любой полосы.

Правильный ответ

№6

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
