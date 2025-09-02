Тест ПДД: кто нарушает правила на круговом перекрестке

Тест ПДД на круговом перекрестке — кто нарушает правила
Задача по теме о начале движения и изменении его направления. Водитель какого автомобиля нарушает правила на круговом перекрестке в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Водитель красного автомобиля.
- Водители синего и желтого автомобилей.
- Водитель синего автомобиля.
- Водители синего и красного автомобилей.
- Все водители нарушают правила.
- Ни один из водителей не нарушает правила.
Разбор задачи
Водитель красного автомобиля заезжает на круг с левой полосы. Водители синего и желтого авто с этого круга выезжают соответственно — с левой и правой полос.
Читаем пункт 10.4 ПДД:
"Перед поворотом направо и налево, в частности в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении, кроме случаев, когда осуществляется поворот при въезде на перекресток, где организовано круговое движение..."
Таким образом водитель красного автомобиля не нарушает правила дорожного движения, ведь заезжать на круг можно с любой полосы.
Читаем пункт 10.5 ПДД:
"Выезд с перекрестка, где организовано круговое движение, может осуществляться с любой полосы, если направление движения не определено дорожными знаками или разметкой и это не создаст препятствий транспортным средствам, движущимся в попутном направлении справа".
Итак, водители синего и желтого автомобилей также едут по правилам, ведь выезжать с круга можно с любой полосы.
Правильный ответ
№6
Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:
Читайте Новини.LIVE!